Neues TAN-Verfahren: Angriff auf Sparkassen-Kunden – Derzeit müssen Kunden der Sparkasse ganz besonders achtgeben. Denn seit letztem Wochenende läuft eine wahre Angriffswelle durch Phishing-Mails, mit denen Betrüger an die Daten der Sparkasse-Kunden kommen wollen. Deshalb haben Verbraucherschützer nun auch eine Warnung ausgegeben.

Demnach sei besondere Vorsicht mit betrügerischen E-Mails geboten, die im Postfach landen und den Betreff „Neues TAN-Verfahren“ besitzen. In der E-Mail wird fälschlicherweise behauptet, dass das TAN-Verfahren am 25. Oktober 2021 aktualisiert und dass man bis zu jenem Tag ein neues Push-Verfahren mit dem Namen „PushTan 2.0“ einführen würde.

Niemals auf Links klicken und Zugangsdaten preisgeben

Dies würde das bekannte TAN-Verfahren ersetzen, heißt es weiter. Darüber hinaus würde auch das Chip-TAN-Verfahren aktualisiert. Zudem steht dort geschrieben, dass es eine Pflichtumstellung für jeden Kunden der Sparkasse sei. Im Anschluss an diese Fehlinformationen und Behauptungen soll man auf einen Link in der E-Mail klicken, um sich für das vermeintliche „neue TAN-Verfahren“ zu registrieren.

Auf diesen Link sollte man auf keinen Fall klicken. Denn laut der Verbraucherzentrale NRW werde dann über die verlinkte Webseite versucht, die Zugangsdaten der Sparkassenkunden abzugreifen.

Wenn man also eine dieser Phishing-Mails in seinem E-Mail-Postfach hat, sollte man sie direkt Richtung Papierkorb schicken. Generell gilt: Keine Bank würde ihre Kunden per E-Mail auffordern, Zugangsdaten wo auch immer einzugeben.

Quelle: pcwelt.de