Witwer bringt Raser in den Knast

Späte Gerechtigkeit für seine getötete Frau: Witwer bringt Raser in den Knast – Die Mühlen der deutschen Justiz mahlen bekanntlich langsam. Und nicht selten hat man dabei den Eindruck, dass sie sich in die falsche Richtung drehen, Täter begünstigen, anstatt Opfern Gerechtigkeit zu bringen. So musste es auch ein Mann aus Sachsen-Anhalt erleben, nachdem seine Ehefrau von einem Raser getötet worden war. Doch er wehrte sich gegen das viel zu milde Urteil der Richter – mit Erfolg.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 14. Dezember 2019.

Als die 43-Jährige nach einem Weihnachtskonzert nachts auf der Leipziger Straße mitten in der Stadt Halle zu Fuß unterwegs war, wurde sie im Zuge eines illegalen Autorennens von einem Raser angefahren und verblutete auf der Straße.

Zwar flüchtete der Täter – selbst noch Fahranfänger – mit seinem Mercedes CLS, konnte aber in der Folge dennoch ermittelt werden. „Bild“ zufolge tat sich in dem Fall zunächst jedoch nichts, woraufhin der Mann der Getöteten demonstrativ den Haupteingang der Staatsanwaltschaft blockierte.

Schließlich kam es zu einem ersten Prozess, im Zuge dessen sich der Täter nicht einmal eine Entschuldigung abringen konnte und dann auch noch lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Ein Urteil, mit dem sich der Witwer nicht zufriedengeben wollte, der tatsächlich einen zweiten Prozess vor dem Landgericht durchboxte, welches den fahrerflüchtigen Totraser diesmal zu drei Jahren Haft verurteilte.

Dem Hinterbliebenen war aber auch das noch nicht genug.

„Ich wollte von Anfang an Gerechtigkeit für Kathrin und meine Familie. Ich bleibe so lange an dem Fall, bis wir sie bekommen“, zitiert ihn „Bild“.

Seine Hartnäckigkeit sollte sich auszahlen: Nachdem er bereits den ersten Raser hinter Gitter gebracht hat, muss sich nun auch der zweite Rennfahrer vor dem Amtsgericht verantworten.

Dieser fuhr seinerzeit einen Audi Q7 und mag die Frau vielleicht nicht getötet haben, hat aber immerhin an dem illegalen Autorennen teilgenommen, was mit fünf Jahren Haft geahndet werden kann. Ein Termin für den Prozess steht bislang noch aus.

Quelle: bild.de