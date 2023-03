Sozial-Experiment „Million Dollar Comeback“: Millionär wird freiwillig obdachlos – Vom Tellerwäscher zum Millionär – der amerikanische Traum. Die Menschen suchen das große Glück im Wohlstand. Doch wer nichts hat, kann auch nicht reich werden, kritisieren manche. Stimmt das? Diese Frage ist so alt wie die Gesellschaft selbst. Sollen sie andere beantworten – wir finden das Video mindestens genauso interessant. Denn hier will ein reicher Mann der Welt beweisen, dass man auch mit absolut nichts erneut reich werden kann. Freiwillig obdachlos.

Bereits im November 2021 zeigte ein YouTuber namens Leon Hendrix diese aufsehenerregende Aktion. Wenig überraschend sorgte das Ganze im Netz für Furore. Doch der Reihe nach: Hendrix zeigte die selbst auferlegte Mission des Millionärs Mike Black während der Pandemiezeit. Die Aufgabenstellung: Mit fast nichts auf der Straße zu landen und von dort aus sein „Million Dollar Comeback“ zu feiern.

Dabei erlegte er sich strikte Regeln auf

Zumindest behaupten das Hendrix unter seinem Video und Mike Black auf seiner Website. Ein Sozialexperiment mit zehn Geboten. Einige davon: Mike hat einen Satz Kleidung, ein Smartphone mit Ladegerät, ein Konto mit genau 0 US-Dollar Guthaben. Eine Kameraausrüstung, um das ganze Projekt zu dokumentieren, und ein paar Dinge, um während der Corona-Pandemie gesund zu bleiben, wie Vitamin D, Desinfektionsmittel und einen Mund-Nasen-Schutz. Strikte Einhaltung nicht nur der ersten der zehn Regeln:

Mike durfte nichts von dem, womit er sein Experiment begann, zu Geld machen. Jeglicher Zugriff auf seine eigenen Ressourcen als Millionär, so Regel zwei, war ihm ebenfalls strikt untersagt. Sein Hab und Gut wurde in einem Tresor eingeschlossen, sein Konto leergeräumt, damit er nicht darauf zugreifen konnte. Verzicht galt auch in Sachen Netzwerk: Mike durfte niemanden um Hilfe bitten, der ihn etwa auf der Straße erkannte, weder Verwandte, noch Freunde, noch berufliche Kontakte. Allen war es strikt untersagt, ihm während der zwölf Monate des Experiments zu helfen.

Regel vier:

Eine geheime Identität musste für Mike her: „Scott“, ein Mann ohne Universitätsabschluss, der zehn Jahre lang in einem Restaurant gearbeitet hatte. „Scott“ dokumentierte sein Leben als Obdachloser – und sei es nur, um Fremden die Kamera zu erklären. Damit verbunden war der Verzicht auf unlautere Vorteilsnahme – wer Mike in „Scott“ erkannte, musste den Kontakt abbrechen. Die Million, die während des Projekts „Million Dollar Comeback“ verdient werden sollte, durfte nur aus Geschäften von „Scott“ stammen. Einnahmen durch YouTube-Klicks zählten nicht.

Außerdem galt: Etwaige Geschäfte oder Unternehmungen, die Mike Black als „Scott“ startete, blieben anonym, damit Fans der Aktion auf YouTube nichts spenden konnten. Alles, was Mike während der Aktion ausgab, sei es Essen, Kleidung etc. musste von dem für die Aktion registrierten Konto stammen, das mit einem Guthaben von 0 US-Dollar startete. Außerdem verbot sich Mike jede Form von geliehenem Geld, einschließlich Kreditkarten oder Darlehen. Ihm ging es darum, dass die Kreditwürdigkeit der fiktiven Figur „Scott“ am Boden war.

Da Mike Softwareentwickler ist und so Millionär wurde, galt auch:

Mike/„Scott“ durfte auf der Straße kein Geld mit Softwareentwicklung oder Beratung in dem Bereich verdienen. Auch durfte Mikes Alter Ego während des Versuchsjahres nur dann krankenversichert sein oder seine Telefonrechnung bezahlen, wenn die entsprechenden Beträge auf dem Projektkonto gedeckt waren. Wie Kanalbetreiber Leon Hendrix unter dem Video erklärt, diente das Experiment keineswegs dazu, Obdachlosigkeit zu verharmlosen oder Allgemeingültigkeit zu beanspruchen.

Vielmehr habe Mike mit dem Video-Experiment zeigen wollen, dass Menschen fallen, aber wieder aufstehen und eben ein „Comeback“ erleben können – „selbst wenn sie alles verlieren“, so Hendrix. Das Wissen, das man dazu brauche, sei online frei zugänglich.