In vielen Teilen des Landes war es lange Zeit ein typischer deutscher Sommer, mal warm, kurz heiß oder durchwachsen. Doch seit letzter Woche hat der Hochsommer fast deutschlandweit mit einer deftigen Hitzewelle noch mal so richtig zugeschlagen. Pünktlich zu den sogenannten Hundstagen gibt es konstant über 30 Grad mit warmen Nächten.

Abkühlung? Fehlanzeige. Für den heutigen Dienstag gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut eine Warnung vor teils extremer Hitze heraus. Ab den Mittagsstunden ist mit einer starken Hitzeentwicklung zu rechnen und obendrauf wird es gebietsweise starke Gewitter geben.

Dabei wird es eben nicht nur heiß, sondern auch unangenehm schwül. Die hereinziehenden Unwetter können dabei Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich bringen. Betroffen wird davon vorrangig der Westen sein. In der Spitze klettern die Temperaturen heute auf bis zu 37 Grad.

Die Warnung wurde für die gesamte Bundesrepublik herausgegeben, ausgenommen sind die Küstenregionen, Teile Bayerns sowie Baden-Württembergs. Bereits gestern wurden in einigen Regionen Spitzenwerte von 36+ Grad gemessen.

In Trier, einen Tag zuvor, gab es sogar den Temperatur-Jahresrekord von 38,6 Grad in Trier-Petrisberg zu vermelden. Wann also wird es wieder kühler? Laut den Wetterexperten wird die Hitzewelle auch noch in den kommenden Tagen Bestand haben. Allerdings steigt die Gewittertätigkeit und zum Wochenende soll es dann wieder kühler werden.

