Sommer von seiner schlechten Seite: Deutschland droht eine Extrem-Wetter-Woche – Der Sommer ist an sich eine feine Sache, doch er hat auch eine arg ungemütliche Seite. Eben jene wird er uns im Laufe der Woche zeigen, die große Hitze, heftige Unwetter und sogar Tornados verspricht. Bereits am Montag habe sich der Wind nämlich gedreht und hat nun Luftmassen teilweise aus Südwesteuropa und damit aus dem Mittelmeerraum im Gepäck, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ weiß.

„Bild“ gegenüber verrät der Experte: „Dienstag und Donnerstag könnte es starke Gewitter mit Tornado-Gefahr geben! Donnerstag im Westen mit heftigen Regen und Sturzflutgefahr!“

Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ ergänzt: „Wir bekommen es mit einem wechselhaften Abschnitt zu tun. Bei großen Temperaturunterschieden, also mit unten heiß und feucht und oben kalt, wird’s gewittrig – so auch in den kommenden Tagen.“

Nachts sind damit kaum noch Werte unter 15 bis 20 Grad zu erwarten, insbesondere in den Städten kann es tropisch werden. „Die Wohnungen werden sich regional wieder ordentlich aufheizen, nachts gibt es kaum Abkühlung“, so Jung.

Stattdessen müssen wir uns auf eine drückende Schwüle einstellen.

Am heutigen Dienstag stehen uns zunächst 26 bis 34 Grad, schwüle Luftmassen mit Sonnenschein und Gewittern sowie Unwetter ins Haus. Der DWD warnt entsprechend vor der ersten überregionalen Unwetterlage des Jahres, sei die extrem feuchte Luft doch ideal für schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Am Mittwoch werden es bei einem Wechsel aus Sonne und Gewitter 26 bis 32 Grad. Auch an diesem Tag drohen laut dem DWD lokale Unwetter und größerer Hagel.

Das #Gewitter oft keine Abkühlung bringen, sondern nur mehr #Schwüle zeigt die Entwicklung der Gefühlten Temperatur und deren Abweichung zur Lufttemperatur. Je schwüler, dessto größer der Aufschlag. Mehr dazu und zu den #Hitze-Warnungen im Tagesthema: https://t.co/CcuX5nOjCg /V pic.twitter.com/q8SAuSeEO3 — DWD (@DWD_presse) June 18, 2023

Donnerstag erwarten uns dann 22 bis 30 Grad, immer wieder heftige Gewitter und auch Unwettergefahr durch Starkregen und Sturzfluten. Der Freitag wird mit einem Mix aus Sonne und Wolken, der nur noch einzelne Schauer und Gewitter mit sich bringt, bei 22 bis 27 Grad etwas angenehmer.

Am Wochenende gibt es bei 24 bis 28 Grad am Samstag dann einen nahezu wolkenlosen Himmel, bis am Sonntag dann wieder mancherorts die 30-Grad-Marke geknackt werden dürfte.

Jung: „Ab Samstag ist es dann wieder weitgehend trocken und sonnig. Samstag und Sonntag bringen jeweils täglich 14 bis 16 Sonnenstunden.“

