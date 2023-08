Sommer soll nach nasskalter Zeit zurückkommen: Comeback mit bis zu 30 Grad erwartet – Ein großer Teil des Julis bis zum August war bislang vor allem eines: nasskalt und schmuddelig. Doch die Wolkendecke soll nächste Woche aufreißen, das Wetter nicht nur wärmer, sondern auch deutlich trockener werden. Einem Bericht zufolge könnte sogar die 30-Grad-Markierung an der Quecksilbersäule angekratzt werden. Doch vorher gilt es noch, ein weiteres verregnetes und teils windiges bis stürmisches Wochenende auszuhalten (laut nachfolgendem Video).

Einem Bericht bei „RTL“ zufolge wird es also nächste Woche deutlich trockener. Doch wie viele Regen soll vor dem erhofften heißen Sommer noch fallen? „RTL.de“-Meteorologin Daniela Bertlich erläutert bei dem Portal: „Das Wochenende bleibt nass und wechselhaft. Die neue Woche startet noch durchwachsen und kühl, bis Montagabend müssen wir im Schnitt mit 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter rechnen.“

Die Expertin erläutert weiter:

„Regenschwerpunkt wird der Schwarzwald mit 60 bis 100 Litern, auch der Bayerischer Wald (sic) bekommt viel Regen ab. In den Staulagen der Alpen sind je nach Modell sogar bis zu 200 Liter Regen möglich.“ Doch es gibt Bertlich zufolge auch einen Landesteil, in dem vergleichsweise weniger Niederschlag fallen dürfte. Bertlich: „Der Osten geht in Punkto Regenmenge eher mau aus: Dort fallen höchstens fünf Liter.“

Doch wann enden die Regenwälder? Die „RTL“-Wetterexpertin dazu: „Ab Dienstag wird es besser. Schauer sind nur noch vereinzelt unterwegs, meist setzt sich trockenes und wieder wärmeres Wetter durch.“ Dem Bericht zufolge kann das Wetter an dem der nächsten Woche folgenden Wochenende sogar bis in Richtung 30 Grad reichen. Die Wärme soll nicht schlagartig einsetzen, sondern im Laufe der nächsten Woche nach und nach zunehmen, bis am Donnerstag oder Freitag die 30 Grad erreicht werden könnten.

Dabei soll es richtig sonnig werden:

Wer also in diesem Sommer doch noch mal schön schwimmen gehen wollte, könnte Glück haben. Doch nicht nur Freizeit-Sonnenanbeter haben damit Glück, insbesondere die Landwirte dürften sich über die Nachrichten freuen: Bei der Weizen- und Roggenernte muss laut „RTL“ das Getreide trocken eingefahren werden, entsprechend groß waren die Sorgen in den letzten Tagen über die Zustände des Wetters. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass der Sommer doch noch zurückkommt. Beziehungsweise endlich eintrifft.

Das Wochenende dürfte jedoch wohl noch einmal nasskalt, in Küstengebieten an Nord- und Ostsee gar ruppig werden: Dort könnte es nämlich zu Orkanböen an der Küste mitten im August kommen, wie aus dem nachfolgenden Video der Experten bei „Wetternet“ hervorgeht.

Quelle: rtl.de