Sommer-Problem: Wie man Wespen los wird, ohne sie zu töten – So schön der Sommer auch ist, hadern viele Menschen, die ihre Zeit gerne im Freien verbringen, doch immer wieder mit der alljährlichen Wespenplage. Anstatt gemütlich im Park oder im Garten zu grillen und etwas zu trinken, wird gerannt, gepustet und gewedelt, was das Zeug hält. Das klappt allerdings nur selten zuverlässig, weshalb wir einen diesbezüglich deutlich vielversprechenderen Tipp des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) nur zu gerne an euch weitergeben.

Dort rät man nämlich dazu, mit einem Wasserzerstäuber in Richtung der gelb-schwarzen Nervensägen zu sprühen. Diese denken dann nämlich, dass es zu regnen begonnen habe, und treten von daher flugs den Rückweg ins heimische Nest an.

Da Rückstände von Reinigungsmitteln den Insekten schaden, ist allerdings darauf zu achten, dass man lediglich saubere Sprühflaschen benutzt und sowohl die Flasche als auch den Sprühkopf idealerweise vor dem Einsatz ausspült.

Zu den weiteren Hausmitteln, die Erfolg im Kampf gegen Wespen versprechen, ohne ihnen zu schaden, gehören Gewürznelken – diese einfach in eine Schale mit Wasser zu legen und auf den Tisch zu stellen, soll besser funktionieren als jede Chemiebombe.

Altbewährt ist außerdem gemahlener Kaffee, den man in einer feuerfesten Tasse entzündet. Das Pulver verbrennt nämlich auch ohne eine Flamme zu bilden stetig und gleichmäßig über einen langen Zeitraum, und da Wespen den Geruch nicht mögen, kann man sie damit auf vollkommen unbedenkliche Art und Weise fernhalten.

Wer sich als stets Ziel von Wespen wähnt, sollte außerdem auf Parfüm verzichten und eher ein geruchsarmes Deo benutzen. Wespen werden nämlich nicht nur von natürlichen Blütendüften angelockt, sondern auch von chemischen Gerüchen, die blumige Noten enthalten – so wie es eben bei nahezu jedem Parfum der Fall ist.

Quellen: focus.de , lbv.de