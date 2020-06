Sommer 2020: Hitzewelle mit bis zu 40 Grad kommt – Der Sommer wird heiß, davon gehen Meteorologen aus. Bereits vor einigen Monaten warnten Experten vor möglichen Dürrezeiten, die sich durch veränderte Ernten auch auf Bierpreise auswirken könnten (MANN.TV berichtete). Doch könnte das Quecksilber im Thermometer auch in Deutschland über die 40-Grad-Markierung klettern?

Sowohl die „Weltwetterorganisation“ als auch deutsche Meteorologen stellten bereits im Frühjahr Wetterprognosen und konnten deren Ausgang belegen. Fest steht: Dieser Sommer wird trocken. Zudem wird es wohl auch je nach Landesteil teils sehr heiß. Das jedenfalls geht aus einem Video von „The Weather Channel“ hervor.

Demnach erwarten die Wetterexperten des Kanals eine Hitzewelle mit bis zu 40 Grad Celsius. Diese soll bereits am Samstag, dem 20. Juni 2020 an den Start gehen – also passenderweise genau an dem Tag, an dem auch der Kalender den Sommeranfang einläutet. Nächste Woche klettert das Thermometer dann bis über die 30-Grad-Marke.

Den Meteorologen zufolge wird die Hitzewelle ganz Deutschland erfassen, das Quecksilber soll Ende der Woche zwischen dem 26. und 28. Juni dann sogar Werte von mehr als 38 Grad erklimmen. Möglicherweise wird sogar der Temperaturrekord für Juni geknackt – dieser liegt bei 39,6 Grad Celsius. So unterstreicht „The Wheather Channel“-Experte Jan Schenk:

„Wenn die Wetterlage sich nicht gravierend ändert, dann halte ich lokal 40 Grad für möglich.“ Die UV-Strahlung durch die langfristige Sonneneinstrahlung kann dabei zu Sonnenbränden führen. Auch mit Unwettern als Reaktionen auf die stark erwärmten Luftmassen ist zu rechnen.

Quelle: infranken.de