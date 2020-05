Es gibt Bewegung zum Thema Solidaritätszuschlag und dessen Ende. Was gleichbedeutend wäre mit mehr Geld im Portemonnaie. Bis dato machte sich nur die SPD stark, die Abschaffung des Solis um ein ganzes halbes Jahr voranzutreiben. Doch aufgrund der andauernden Corona-Krise spricht sich nun auch die Unionsfraktion dafür aus.

Laut dem „Handelsblatt“ hat die Fraktion den Plan, den Solidaritätszuschlag bereits zum 1. Juli 2020 in die Wüste zu schicken. Das „Handelsblatt“ beruft sich dabei auf einen Entwurf mit dem Namen „Wachstumsprogramm für Deutschland“.

Damit verbunden soll es eben nicht nur eine Kürzung des Solis geben, sondern der Solidaritätszuschlag soll gänzlich abgeschafft werden. Ein Zitat aus dem besagten Entwurf: „Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags soll auf den 1. Juli vorgezogen und vollständig gelten.“

Angeblich soll diese Maßnahme am heutigen Dienstag vom Fraktionsvorstand beschlossen werden. Diese Maßnahme soll unter anderen dazu dienen, die angeschlagene deutsche Wirtschaft durch die Corona-Pandemie wieder anzukurbeln.

Es gibt zwischen den Parteien allerdings noch unterschiedliche Auslegungen bezüglich des Solis. Während alle nun die Maßnahmen zeitlich um ein halbes Jahr vorziehen wollen, will die SPD keine vollständige Abschaffung, sondern vor allem obere Einkommensbezieher sollen weiterzahlen. Die Unionsfraktion will indes den Solidaritätszuschlag komplett streichen.

So oder so wird es für die meisten Bürger eine finanzielle Erleichterung geben mit der Abschaffung des Solis – und das schon in sehr naher Zukunft.

Quelle: welt.de/