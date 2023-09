Softdrink der Zukunft durch KI: Coca-Cola bringt neue Geschmacksrichtung auf den Markt – Nachdem die Marke Coca-Cola in letzter Zeit hauptsächlich durch Preissteigerungen und Lieferstopps von sich reden machte, haben wir diesmal eine deutlich entspanntere Meldung zu dem Thema für euch. Der Konzern wird demnächst nämlich eine gänzlich neue Geschmacksrichtung auf den Markt zu bringen.

Laut einer Pressemitteilung ist diese auf den Namen „Y3000 Zero Sugar“ getauft worden und soll in einer limitierten Marge ausgeliefert werden. Entwickelt wurde der neue Geschmack dem Getränke-Riese zufolge „mit menschlicher und künstlicher Intelligenz“ und soll zeigen, wie man sich in der Zukunft des Jahres 3000 wohl einen Softdrink vorstellen würde.

Hinsichtlich der optischen Gestaltung soll die Y3000 in ihrer silbernen Dose mit hellen Violett-, Magenta- und Cyan-Tönen „futuristisch und optimistisch“ daherkommen. Wie der Name schon andeutet, wird die neue Sorte keinen Zucker enthalten – und wie Coca-Cola betont, auch keine Kalorien.

Als nettes Gimmick lässt sich über einen auf den Dosen aufgedruckten QR-Code das sogenannte „Coca-Cola Creations Hub“ ansurfen, wo es möglich sein soll, Fotos durch die „Y3000 AI Cam“ zu filtern, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie die Umgebung der Zukunft aussehen könnte.

Ausgeliefert werden soll die neue Geschmackssorte für eine limitierte Zeit in den USA, Kanada, Europa, China und Afrika. Ob es die Y3000 auch in Deutschland geben wird, ließ der Konzern auf Anfrage von „chip.de“ bislang unbeantwortet.

Quelle: chip.de