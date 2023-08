Mit einfachem Trick: So bekommt man milchige Gläser wieder sauber – Gläser, die über eine längere Zeit benutzt worden sind, können trübe oder "milchig" erscheinen, als ob sich Milchreste in ihnen angesammelt hätten. Diese Erscheinung kann oft in den Gläsern entdeckt werden, die in Spülmaschinen gereinigt werden.

Nach einer Erklärung des Spültab-Herstellers Somat, über die „ruhr24.de“ berichtet, resultiert die Trübung meistens aus den Verkalkungen in der Spülmaschine, die wiederum durch zu hartes Wasser mit hohem Mineralgehalt wie Kalk-, Gips- und Kreideablagerungen verursacht wird.

Der Härtegrad des Wassers kann je nach Region variieren und zu viele Mineralien im Trinkwasser können für den menschlichen Körper nicht immer vorteilhaft sein.

Ein weiterer Faktor, der milchige Gläser auslösen kann, ist der Salzgehalt in der Spülmaschine. Zu wenig Salz in der Maschine kann zu den trüben Schlieren führen. Somat erklärt auch, dass sowohl eine Über- als auch eine Unterdosierung des Klarspülers „langfristig für Kalkflecken und Schlieren“ verantwortlich sein kann. Die genaue Dosierung kann in den meisten Spülmaschinen mit einem Drehregler nahe dem Behälter für den Klarspüler eingestellt werden.

Hausmittel zur Beseitigung von trüben Gläsern und Vorbeugung von Glaskorrosion

Wenn Gläser trotz richtiger Handhabung in der Spülmaschine trüb werden, gibt es einfache Hausmittel, die helfen können. Bei leichten Wasserflecken kann ein weiches Baumwoll- oder Mikrofasertuch verwendet werden, um die Gläser sanft zu polieren. Wenn dies nicht ausreicht, kann der Lappen mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel verbessert werden.

Verschiedene Hausmittel, die laut "Cleanopedia" bei der Entfernung der Trübung helfen, umfassen Essig, Gebissreiniger, rohe Kartoffel und Zitronensäure. Bei milchigem Glas können diese Substanzen Kalk beseitigen, indem die Gläser darin eingeweicht und anschließend mit kaltem Wasser abgespült werden.

Neben den milchigen Gläsern können auch stumpfe Gläser mit feinen Rissen auf der Oberfläche, bekannt als Glaskorrosion, optisch unattraktiv sein. Somat bestätigt, dass diese Risse nicht mehr entfernt werden können und betont die Bedeutung der Vorbeugung. Das Geschirr sollte daher auf niedrigen Temperaturen gewaschen werden, und ein mildes Reinigungsmittel ist empfehlenswert.

Insgesamt bietet der Text eine umfassende Einsicht in das Phänomen der "milchigen Gläser", die Ursachen und die möglichen Lösungen, um dem entgegenzuwirken, damit die Gläser ihren Glanz behalten und die Haushalte weiterhin von den unschönen Erscheinungen verschont bleiben.

Quellen: tz.de , ruhr24.de