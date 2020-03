Autor: Bernhard Trecksel

Skandal-Video: Polizist führt 6-Jährige in Kabelbindern ab – Für die nun folgenden Bilder benötigt man starke Nerven, vor allem, wenn man Vater oder Mutter ist. Seid also gewarnt. Hier erleben wir Bodycam-Aufnahmen eines Polizisten aus Florida (USA), der eine „Verhaftung“ vornimmt und eine Person abführt. An sich nichts Ungewöhnliches. Bis auf die Tatsache, dass es sich dabei um eine hörbar traumatisierte Sechsjährige handelt.

Angeblich hatte die sechs Jahre junge Kaia Rolle sich im Unterricht nicht nur schlecht benommen, sondern auch ihre Lehrerin getreten. Wohl Grund genug für die Schule, die Polizei zu verständigen. Seitdem geht das Video der Bodycam des Polizeibeamten Dennis Turner um die Welt. Denn der zückt erbarmungslos die Kabelbinder, als er sich dem Kind im Vorzimmer der Direktion nähert.

„Was sind das für Dinger?“, fragt die Sechsjährige

„Die sind für dich“, antwortet der Polizist und schreitet zur Tat. Das Kind beginnt zu schreien: „Nein, ich will keine Handschellen! Ich will in der Schule bleiben! Ich will nicht in den Polizeiwagen, bitte lassen Sie mich gehen.“ Nichts davon kann Officer Dennis Turner erweichen. Gegenüber den Lehrern offenbart dieses menschliche Glanzlicht: „Wäre sie größer, sie würde richtige Handschellen bekommen.“

Später zu dem Vorfall befragt, offenbarte der Polizeibeamte, dass die Sechsjährige einen Rekord gebrochen habe. Den für die jüngste verhaftete Person: „Sie ist sechs, damit hat sie den Rekord gebrochen.“ Nach einer internen Ermittlung des Orlando Police Department wurde der Polizist fristlos entlassen. Nach Angabe der Mutter leidet Kaia Rolle unter Schlafapnoe, bekommt deshalb oft zu wenig Ruhe und verhält sich dann entsprechend schlecht im Unterricht.

Selbst, falls dies unwahr sein sollte: Keine Entschuldigung, einem Kind ein solches Trauma zuzufügen.

Quelle: cbsnews.com