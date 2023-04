Skandal bei Kochshow: 44 Gäste erleiden Lebensmittelvergiftung – Das Kochshow-Format „MasterChef“ erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Ursprünglich bereits im Jahr 1990 zunächst für das britische Fernsehen entwickelt, gibt es inzwischen mehr als 60 lokale Ableger. So auch in Spanien, wo sich kürzlich ein Vorfall ereignete, der in der Geschichte der Sendung wohl einzigartig sein dürfte.

Internationalen Medien zufolge haben sich dort 44 Gäste den Magen verdorben, nachdem ihnen von den Teilnehmern Essen serviert worden war.

Das Konzept des Formates sieht vor, dass mehrere Hobbyköche in einem Wettbewerb gegeneinander oder auch in Teams antreten, um innerhalb einer festgelegten Zeit bestimmte Gerichte zuzubereiten. Die Leistung wird dann von einer mehrköpfigen Jury beurteilt – wer versagt, fliegt raus, wer überzeugt, kommt in die nächste Runde.

In Spanien war es nun die Aufgabe der Kandidaten, ein Menü für die rund 70 Mitarbeiter des Ozeanums in Valencia zuzubereiten, und zwar unter den Argusaugen von Chefköchin Rakel Cernicharo.

ESTA NOCHE comienza la maratón y llega el programa 4 de #MasterChef 11. ¡Nos vemos a las 22.05 en @La1_tve con Isabel Junot como invitada de lujo! 🔥 https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/h6eJBS58Ib — MasterChef (@MasterChef_es) April 9, 2023

Bereits Mitte Januar aufgezeichnet, wurde die entsprechende Folge nun ausgestrahlt, woraufhin einer der Gäste auf Twitter bekanntmachte:

„Ich musste am nächsten Tag in die Notaufnahme, um mir Primperan (ein Medikament gegen Erbrechen und Übelkeit, Anm. d. Red.) in den Hintern spritzen zu lassen, damit ich mich nicht mehr laufend übergebe. Ich habe in drei Tagen fünf Kilogramm abgenommen.“

Wie unter anderem „Bild“ berichtet, habe das Gesundheitsamt inzwischen 44 Fälle von Lebensmittelvergiftung in diesem Zusammenhang bestätigt.

Die Frau – ihr Account ist inzwischen privat – wettert auf Twitter weiter: „Meine Firma hat ‚MasterChef‘ über den Vorfall informiert. Wir konnten an den nächsten Tagen nicht arbeiten. Sie hatten nicht mal den Anstand, um sich zu entschuldigen.“

Vonseiten der Produktionsfirma Shine Iberia erging daraufhin folgendes Statement:

„Das ist ein absoluter Ausnahmefall und in elf Jahren ‚MasterChef‘ noch nicht vorgekommen.“ Weiter heißt es, dass man mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeite und dass die Gesundheit der Gäste oberste Priorität habe.

An dem fraglichen Tag wurden als Vorspeisen indisch angemachte Mango sowie Schnecken und Austern serviert. Das Hauptgericht bestand aus thailändischem Wolfsbarsch an Kokosnuss, Datteln und Erdnüssen, zum Abschluss gab es einen japanischen Käsekuchen.

Im Rahmen der Show hatten die Moderatoren ihren Gästen noch gewünscht, „dass sie das Essen genossen haben und sich mit viel Freude an diesen Tag erinnern werden“. Laut der betroffenen Dame auf Twitter wurde daraus jedoch „die schlimmste gastronomische Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe“.