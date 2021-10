Sitzstreik gebrochen: Fahrer ziehen Ökoaktivisten von blockierter Straße – Schon seit vielen Wochen sind Pendler gestresst: Öko- und Klimaaktivisten blockieren immer wieder die Straßen Londons. Eine Frau erlitt einen Schlaganfall und konnte nicht ins Krankenhaus verbracht werden, weil sie Stunden im von Aktivisten verursachten Stau verharren musste. Zeitkritische Medikamente bleiben im Stau auf der Strecke. Lkw erreichen ihr Ziel nicht, Rettungskräfte werden behindert. Nun entlädt sich der Zorn – handfest, wie das Video zeigt.

Für den Klimaschutz blockieren in England seit Wochen Aktivisten einer Organisation namens „Insulate Britain“, die für bessere Hausisolation beginnend bei Sozialbauten kämpft, die Straßen. Dabei kam es nachweislich zu den in der Einleitung genannten, teils tragisch verlaufenden Ereignissen ( https://www.youtube.com/watch?v=4zpTIrx6uAA ) – für die Aktivisten kein Grund, Sitzblockaden während des Berufsverkehrs zu unterbrechen. Sie wähnen sich im Recht, streiten nach Selbstverständnis für höhere Ziele:

„Die Zukunft der Erde und den Kampf gegen den Klimawandel“

Auf die Sorgen ihrer Mitbürger und deren Alltag nehmen sie keinerlei Rücksicht. Wohlgemerkt, nachdem der britische „High Court“ ihnen mittlerweile bei Fortsetzung der Sitzblockaden mit empfindlichen Haftstrafen droht. Immer wieder kommt es weiterhin zu Sperrungen der Schnellstraße M25 und einer vielbefahrenen Kreuzung nördlich der Themse östlich von London. Sowohl gutes Zureden der Autofahrer als auch gerichtliche Anordnungen bewirken nichts.

Nun gehen mehr und mehr Videos durch das Netz, die zeigen, dass es den Pendlern reicht: In einigen davon ist zu sehen, wie Fahrzeuge lediglich versuchen, die Aktivisten zu umrunden. Andere drücken die Demonstranten vorsichtig mit der vorderen Stoßstange und Motorkraft aus dem Weg. Doch es gab auch frustriertere Reaktionen: Im Video erleben wir etwa, wie ein Fahrer Plakate der Aktivisten wegreißt.

Eine Fahrerin und ein Fahrer ziehen die Sitzblockierer kurzerhand aus dem Weg:

Doch die Aktivisten nehmen wieder ihre Position im Weg ein, als die beiden Pendler zurück in ihre Pkw steigen. Einem Lastwagenfahrer reichte es ebenfalls: Wir sehen im Video, wie er mit seiner Zugmaschine Millimeter für Millimeter auf die Aktivisten zurollt. Keine Chance, sie weichen nicht. Zeugen berichten, dass die Demonstranten teils bespuckt und angeschrien werden.

Ein Nutzer machte seinem Ärger auf Twitter Luft (Übers. d. Verf.): „Absolutes Chaos an der Dartford-Kreuzung. Insulate Britain blockiert die Straßen. Autofahrer spucken sie an und zerren sie von der Straße. Autos fahren über den Mittelstreifen. In den ganzen 20 Minuten, die ich live zugeschaut habe, ist kein einziger Polizist aufgetaucht. Die Polizei ist der letzte Dreck!“

„Insulate Britain“ betonte, dass weder Drohungen noch Verhaftungen ihren Aktivismus beenden werden.