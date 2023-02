Sie wollten nicht für das Flugticket zahlen: Eltern lassen Baby am Airport zurück – Zahlungsverweigerungen sind in mehr Fällen alltäglich, als hier aufgezählt werden können. Alles andere als alltäglich ist es jedoch, wenn Eltern ihr Baby am Check-in-Schalter eines Flughafens zurücklassen, nachdem sie sich geweigert haben, das Ticket ihres Sprösslings zu bezahlen. So geschehen auf einem Ryanair-Flug von Tel Aviv nach Brüssel.

Dass Kleinkinder und Babys in vielen Ländern kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden, ist bekannt. Doch wie das Portal „LADbible“ berichtet, handhaben es viele Fluggesellschaften, darunter auch Ryanair, anders. Demnach wird für Kinder zwischen 14 Tagen und zwei Jahren häufig ein Flugticket verlangt. Wie bei den meisten Langstreckentickets wird dieses in der Regel im Voraus zusammen mit denen der Verwandtschaft gebucht.

Nicht so bei diesem Paar:

Medienberichten zufolge versuchten die Eltern, beide mit belgischen Pässen registriert, an Bord ihres Flugzeugs zu gelangen, ohne ein Ticket für das Baby gekauft zu haben. Auf den Hinweis des Flughafenpersonals, dass für das Kind noch eine Bordkarte gekauft werden müsse, hätten die beiden nicht reagiert. Sie seien mit dem Kinderwagen durch die Passkontrolle gegangen, berichtet die „Jerusalem Post“.

Dort sei das Paar jedoch auf die Situation aufmerksam gemacht worden. Daraufhin ließ es laut Augenzeugen das Kind und den Kinderwagen kurzerhand stehen. Demnach versuchten die beiden, auch ohne das Baby durch das Boarding zu gehen und an Bord des Flugzeugs zu gelangen. Das Flughafenpersonal verständigte daraufhin die Polizei, welche die beiden Männer zur Vernehmung mitnahm.

Zeugen schockiert

Nach Angaben eines Managers am Ryanair-Schalter bestürzte der Vorfall, bei dem die Eltern ihr Baby einfach zurücklassen wollten, alle anwesenden Zeugen. Der Manager wörtlich: „So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir trauten unseren Augen nicht.“ Laut Flugsicherheit kam das Paar zu spät am Terminal 1 in Tel Aviv an, der Check-in-Schalter war bereits geschlossen. Sie wollten die Sicherheitskontrolle schnell hinter sich bringen und hätten deshalb so gehandelt.

Überdies ließen sie ihr Kind auf einem der Laufbänder in diesem Bereich zurück. Die Fluggesellschaft Ryanair teilte dem Portal „LADbible“ mit: „Diese Passagiere, die von Tel Aviv nach Brüssel reisten (31. Januar), erschienen am Check-in ohne Reservierung für ihr Baby. Sie gingen dann zur Sicherheitskontrolle und ließen das Baby am Check-in zurück. Der Check-in-Agent des Ben-Gurion-Flughafens kontaktierte die Flughafensicherheit, die die Passagiere zurückbrachte, und nun ist die örtliche Polizei mit der Angelegenheit befasst.“

Quelle: ladbible.com