Sie will Familien in Armut helfen

Sie will Familien in Armut helfen: OnlyFans-Model verdient 100.000 Pfund im Monat – Sie erstellt erotische Inhalte auf der Plattform OnlyFans, mit denen sie monatlich weit mehr als umgerechnet 100.000 Euro im Monat verdient. Nun hat Rebecca Goodwin verkündet, dass sie angesichts gegenwärtiger Krisen insbesondere bei der Lebenshaltung und den explodierenden Kosten für Wohnraum in ihrem Heimatland England mit ihrem Wohlstand bei ärmeren Menschen Abhilfe schaffen möchte.

Wie das Portal „LADbible“ berichtet, will die 28-Jährige einen „Plan für bezahlbares Wohnen“ realisieren und hatte entsprechende Ideen auch über ihr Twitter-Konto bekanntgegeben. Goodwin wörtlich in einem Tweet: „Die Sache mit meinem 'Plan für bezahlbares Wohnen' ist ins Rollen gekommen. Mein Plan ist, acht Immobilien direkt zu kaufen und sie an einkommensschwache Familien zu vermieten.“

Weiter führte Rebecca Goodwin im Tweet aus: „Ein Haus, das ich vermieten werde, ist ein dreistöckiges Haus mit vier Schlafzimmern und drei Bädern, mit Parkplätzen für zwei Autos, voll möbliert, für 650 £ pro Monat!“ Die erwähnten 650 britischen Pfund entsprechen umgerechnet 740 Euro Miete für ein vollmöbliertes, großes Haus. Nachdem sie ihre Pläne verkündet hatte, erkundigten sich Nutzer wenig überraschend bei Goodwin nach dem Grund für ihr Handeln.

Sie antwortete: „Ich verdiene genug Geld mit OnlyFans, ich habe keine Hypotheken, so dass die Mietzahlungen zu 100 Prozent aus dem Gewinn bestehen, abgesehen von den Unterhalts- und Versicherungskosten, und das ist ein Nebengeschäft, das meine Kinder erben können. Ich tue es nicht, um mehr Geld zu verdienen, sondern um in die Zukunft meiner Kinder zu investieren.“

Wie das Erotikmodell ausführte, kennt es Armut nur zu gut: Goodwin und ihre Kinder lebten demnach vor ihrem Erfolg auf dem Portal von Lebensmittelmarken und Woche zu Woche. Sie habe für ihre elf und vier Jahre jungen Töchter hart gekämpft, erläuterte die alleinerziehende Mutter gegenüber „The Independent“. So offenbarte sie, dass sie zu dritt von sechs Tüten Lebensmitteln gelebt hätten, welche ihr durch die Marken zur Verfügung gestellt wurden.

Um ihre Töchter zu ernähren und mit allem Nötigen zu versorgen, entschloss sie sich zu dem Schritt, OnlyFans zu nutzen. Binnen zehn Tagen verdiente sie so 2019 am Anfang mehr als umgerechnet 1.700 Euro auf der Bezahlplattform. Dem „Independent“ erklärte sie: „Ich habe OnlyFans aus Verzweiflung angefangen und in den ersten 10 Tagen weit über 1.000 £ verdient. Es war Wahnsinn.“ Danach sei der Erfolg regelrecht explodiert, sei auf mehr als umgerechnet 105.000 Euro pro Monat angewachsen.

Goodwin: „Ich hatte noch nie so viel in einem Monat verdient. Letztens konnte ich mir ein Haus und einen Porsche kaufen. Kurz bevor ich mit OnlyFans anfing, hatte ich 15.000 Pfund Schulden und bekam einen Schuldenerlass. Jetzt konnte ich sechs Monate lang sparen, um mir ein Vier-Schlafzimmer-Haus zu kaufen.“

