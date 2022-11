Sie nennt es ihre „Superkraft“: Größe macht Frau auf OnlyFans reich – Marie Temara haderte viele Jahre mit ihrer Größe von rund 1,88 Metern und wünschte sich, kleiner zu sein. Sie hatte sich sogar schon darüber informiert, ob dies auf operativem Wege möglich sei, als ihre 1,20 Meter langen Beine ihr plötzlich zu unverhofftem Internet-Ruhm verhalfen.

Früher in der Schule von Mobbern als „Riese“ schikaniert, liebt es Marie mittlerweile, auf High Heels zu laufen und stolz zu präsentieren, was sie als ihre „Superkraft“ bezeichnet: ihre Körpergröße.

Diese scheint erblicher Natur zu sein.

Immerhin ist ihre Mutter Christine sogar über 1,90 Meter groß, ihr Vater Mike und ihre Brüder Shane und Troy ebenfalls. Und so kennt insbesondere Christine den Leidensweg ihrer Tochter, wurde sie selbst doch wegen ihrer Statur in Anlehnung an eine Werbefigur für Gemüse der „Lustige grüne Gigant“ genannt und hat ähnliche Probleme, passende Kleidung zu finden.

Marie, eine ehemalige Buchhalterin, hat ihre Körpergröße dann aber zum Beruf gemacht und verdient mittlerweile in einem guten Monat bis zu 250.000 Pfund (rund 288.000 Euro) auf OnlyFans – im normalen Durchschnitt immer noch 160.000 Pfund (rund 184.000 Euro).

„Früher wollte ich schrumpfen, aber jetzt liebe ich es, groß zu sein.“

„Als Teenager habe ich mich über Operationen zur Größenreduzierung informiert“, erinnert sich Marie. „Ich habe nie Absätze getragen oder überhaupt welche besessen. Ich war sehr unsicher wegen meiner Körpergröße, bis ein Video in den sozialen Medien bekannt wurde und ich jede Menge positives Lob bekam. Jetzt mache ich mit meiner Größe Karriere. Ich habe so viel mehr Selbstvertrauen.“

Sie sieht ihre Größe als ein positives Alleinstellungsmerkmal und führt ihren Erfolg darauf zurück, dass viele Menschen einen Fetisch für große Frauen hätten:

„Sie wollen, dass ich kleine Jungs abschleppe oder mich als ‚She-Hulk‘ oder andere starke Charaktere verkleide. Ich liebe es.“

Früher wäre sie nie mit jemandem ausgegangen, der kleiner ist als sie, erklärt Marie, aber inzwischen ist sie offen dafür, sich mit einem „kleinen König“ zu treffen, wie sie selbst sagt.

„Ich mag es jetzt, aufzufallen. Es ist gut, anders zu sein. Ich möchte andere große Mädchen inspirieren.“

Quelle: dailystar.co.uk