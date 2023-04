Sie hatte drei Regeln: Lehrerin veranstaltet Fight Club im Unterricht – Spätestens seit dem David-Fincher-Meisterwerk „Fight Club“ aus dem Jahr 1999 kennt wohl jeder die erste Regel eines eben solchen: Verliere kein Wort über den Fight Club! Sicherlich würden wir in der wirklichen Welt deutlich häufiger von derartigen Zusammenkünften hören, gäbe es diese Regel nicht – manchmal sickert dann aber eben doch etwas durch …

So erst kürzlich geschehen in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida. Allerdings prügelten sich dort nicht irgendwelche vom Leben desillusionierte Typen in irgendwelchen ranzigen Kellern den Frust aus dem Leib.

Tatsächlich befeuerte eine Lehrerin an der dortigen Griffin-Mittelschule Schlägereien unter Sechstklässlerinnen im Unterricht.

Wie es heißt, hatte die Frau namens Angel Footman dazu drei Regeln erlassen: Die Kämpfe durften nur 30 Sekunden dauern, Schreien war dabei verboten und die Handys mussten verschwinden.

Allerdings scheint sich nicht jeder an die letzte Regel gehalten zu haben, denn irgendwie gelang die Schulverwaltung schließlich in den Besitz von belastenden Videos und rief die 23-jährige Pädagogin daraufhin sofort ins Büro.

Diese stritt zunächst ab, im Klassenraum Kämpfe unter den Schülerinnen organisiert zu haben, angesichts der vorliegenden Aufnahmen knickte sie jedoch ein, und gab alles zu.

Auf diesen ist zu sehen, wie Footman an ihrem Schreibtisch sitzt, während sich neben ihr Mädchen prügeln, die sie lediglich dazu ermahnt, sich nicht gegenseitig an den Haaren zu ziehen.

Medienberichten zufolge soll es den Schülerinnen dabei sogar möglich gewesen sein, Rückkämpfe zu vereinbaren.

Footman wurde natürlich sofort aus dem Schuldienst entlassen und wenig später von der Polizei festgenommen. Seither sitzt sie im Gefängnis und muss sich nun wegen vierfacher Anstiftung eines Minderjährigen zu Straftaten in Kürze vor Gericht verantworten.

Quelle: bild.de