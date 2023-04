Sichtungen bei Apollo 11?: NASA-Legenden äußerten sich zu UFOs – Wenn ihr diese Zeilen lest, steht die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht, dass angesichts von Pentagon- und CIA-Veröffentlichungen immer noch bzw gerade über UFO-Sichtungen debattiert wird. Immerhin bewegt die Frage, ob wir das einzige intelligente Leben im All seien, unzählige Menschen. Zwei, die ihren ganz eigenen Beitrag zu dieser Debatte geleistet haben, sind die beiden wohl berühmtesten Astronauten der Welt, mindestens der USA: Buzz Aldrin und Neil Armstrong. Die beiden Apollo-11-Veteranen äußerten Faszinierendes.

So sollen ihnen laut eigenen Aussagen auf dem Weg zum Mond unidentifizierte Flugobjekte gefolgt sein. Der Begriff Außerirdische fällt in den Erwähnungen der beiden Raumfahrt-Pioniere nur skeptisch. Sehr wohl behaupteten sie, dass man im Laufe der Weltraummission unbekannte Objekte gesichtet habe. Der heute 93-jährige Buzz Aldrin etwa, tätigte entsprechende Stellungnahmen schon im Jahr 2005 auf dem „Science Channel“. Er sprach damals von einem Objekt, das sich „L-förmig“ bewegt habe.

Wörtlich führte der bekannte NASA- Raumfahrer seinerzeit aus:

„Da draußen war etwas, das nah genug war, um beobachtet zu werden, aber was konnte das sein? … Mike (Collins) befand, es im Teleskop sehen zu können, und dies gelang ihm, sobald es sich in einer Position befand, die eine Reihe von Ellipsen aufwies, doch wenn man es richtig scharf stellte, war es irgendwie L-förmig. Das sagte uns nicht sehr viel.“ Später gab Buzz Aldrin an, UFO-Sichtung seinerzeit niemandem mitgeteilt zu haben, um die Mission nicht zu gefährden. So äußerte er dem Portal „Hows&Whys“ zufolge wörtlich:

„Natürlich wollten wir drei nicht damit herausplatzen: 'Hey Houston, da bewegt sich etwas neben uns und wir wissen nicht, was es ist. Könnt ihr uns verraten, was?' Das wollten wir nicht, schließlich wussten wir, dass diese Funksprüche von allen möglichen Leuten mitgehört werden würden und wer weiß: Vielleicht hätte jemand verlangt, dass wir umkehren, weil es sich um Außerirdische handelt oder dergleichen.“

Aldrin erläuterte:

„Also haben wir das nicht getan, sondern beschlossen, Houston lieber vorsichtig zu fragen, wie weit das S-IVB entfernt war. (Mit S-IVB ist hierbei die dritte Stufe einer Saturn-V-Rakete gemeint, Anm. des Verfassers.)“ An der Apollo-11-Mission ebenfalls beteiligt war Dr. David Baker. Der Wissenschaftler bestätigte die Aussagen des berühmten Astronauten. Demnach habe man bei der NASA Kenntnis von dem unbekannten Flugobjekt gehabt.

„Offensichtlich war es ein nicht identifiziertes Flugobjekt, doch solche waren keineswegs ungewöhnlich. Und die Geschichte der bemannten Raumfahrt in den letzten Jahren selbst in die Erdumlaufbahn legt nahe, dass von mehreren Mannschaften Objekte gesehen wurden“, erläuterte Baker. 2007, also zwei Jahre nach seinen ersten Stellungnahmen, war Buzz Aldrin bei der legendären US-Talkshow „Larry King Live“ zu Gast. Dort widerrief Aldrin die früheren Aussagen, wohl um sich keinem Spott auszusetzen, wie der Quellartikel vermutet.

Thesen von Neil Armstrong?

Aldrins Meinung nach sei das Objekt „eines der Paneele der Abtrennung des Raumfahrzeugs von der Oberstufe“. Eigene Theorien über die Natur nicht identifizierte Flugobjekte soll hingegen eine zweite Legende der bemannten Raumfahrt gehabt haben. Dies behauptete ein italienischer Politiker und Journalist namens Sergio Zavoli. Bei der Publikation „Avvenire“ ließ er die Welt wissen, dass er Neil Armstrong interviewt habe. Der Artikel Zavolis wurde jedoch erst zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlicht.

Armstrong weilte zu diesem Zeitpunkt ganze zehn Jahre nicht mehr unter den Lebenden. Im Artikel des Italieners heißt es: „Der Astronaut teilte mir mit, dass er während der Endphase der Annäherung an den Satelliten eine Gruppe geheimnisvoller Objekte in der Nähe gesehen habe.“ Weiter führte Zavoli aus: „Als er [Armstrong] am 21. Juli 1969 um 4.05 Uhr morgens in Houston vom [Mission Control Center] nach den Störungen der Funkübertragungen gefragt wurde, erwiderte er: 'Ich sehe riesige Objekte, sie sehen aus wie Raumschiffe und – was noch schlimmer ist – sie schauen uns eindringlich an.'“

Faszinierende Aussagen, die man aber mit Vorsicht genießen sollte, da keiner der beiden Männer sich noch äußern kann. Unbenommen bieten sie im Licht der jüngsten Veröffentlichungen von Pentagon und CIA jedoch Raum für Gedankenspiele.

