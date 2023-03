Sicherheitsvorteil für Empfänger?: Amazon erprobt neue Zustell-Option – Es gibt auf dieser Welt vieles, über sich vortrefflich ärgern ließe und lässt. Für viele Menschen weltweit, insbesondere in Großstädten, gehört dazu der Paketdiebstahl bei bereits zugestellter Ware. Wohl wenig ist für jemanden, der sich auf eine Bestellung gefreut hat, enttäuschender, als nach einem entsprechenden Hinweis auf einen Empfang vor der Tür gar nichts vorzufinden. Nun erprobt man seitens des Versandhausgiganten Amazon ein Konzept gegen Langfinger und Verlust. Dieses soll Kunden einen großen Vorteil bieten, der im Folgenden erörtert wird.

Wie man bei „Chip“ unter Berufung auf „Caschys Blog“ berichtet, möchte Amazon bei der Zustellung eine ganz neue Option einsetzen und erprobt diese derzeit bereits. Das entsprechende Testprogramm soll laut dem Tech-Blog bereits angelaufen sein. Der Clou hierbei: Ausgewählte Kunden erhalten bereits ihre Produkte in einer „sicheren“ Tasche aus Metall, welche eigens der Zustellung dient. Diese wartet mit einer weiteren Besonderheit auf:

Daran lässt sich ein Kabel festmachen

Dieses befindet sich „Chip“ zufolge jenseits der Haustür eines Empfängers und so kann die Metalltasche bei der Lieferung kurzerhand durch den Lieferanten einfach an der Tür mit dem Kabel gesichert werden. Der Kunde findet seine Ware solcherart verankert dann zum gewünschten Zeitpunkt vor. Ein weiterer Diebstahlschutz, mit dem das System aufwartet, ist ein an der Tasche angebrachtes Zahlenschloss.

Die Kombination für dieses Schloss kann von den Kunden frei gewählt und entsprechend eingestellt werden. Die Schritte bei dem brandneuen System bedürfen wohl eine kurzen Erläuterung, daher liegt der Tasche eine separate Bedienungsanleitung bei, wie man bei „Chip“ schreibt. Ein wichtiges Detail bei dem Prozedere: Legt ein Zusteller die Waren in die entsprechende Tasche, kann sie kein weiteres Mal durch das Personal geöffnet werden.

Ab diesem Zeitpunkt kann nur noch der Kunde die Fracht entgegennehmen

Bei „Caschys Blog“ wird erläutert, dass es sich bei diesen Metalltaschen um vergleichsweise dünne Objekte handelt. Kunden führen demnach das erwähnte Sicherheitskabel für die Tasche unter der eigenen Tür hindurch, um es innen zu befestigen. So wird loses Herumliegen der erwarteten Bestellung vermieden. Allerdings schränkt der Blog ein, dass Sendungen demnach auch nicht zu groß sein dürften. Ansonsten gibt es ja immer noch die Glitzerbombe von Erfinder und Ingenieur Mark Rober …

