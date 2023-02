Atombunker-Hochhaus: Gigantisches unterirdisches Bunker-System – Auf der Welt gibt es teils ziemlich skurrile Bunker, mit denen sich Privatleute vor dem Weltuntergang oder einem Krieg schützen wollen. Doch was der US-Amerikaner Larry Hall erbaut hat, schlägt dem Fass den Boden aus. Er hat nämlich ein gigantisches unterirdisches Atombunker-Hochhaus errichtet – dessen Name: „Survival Condo“.

Es wartet mit allen Schikanen auf: vom Schwimmbad und einer Schießbahn über eine Kletterwand bis hin zu einem Supermarkt. Der Erbauer dieses Mega-Bunkers hat als Grundlage einen ehemaligen Raketensilo im US-Bundesstaat Kansas genommen. Diesen baute er folglich zu einem „umgedrehten“ 15-stöckigen Wolkenkratzer um. Das unterirdische Atombunker-Hochhaus gestaltet sich hierbei ziemlich luxuriös.

14 getrennte Wohneinheiten für mindestens 75 Leute

So teilt sich der Bunkerkomplex in mehrere Einzimmer-Suiten, Penthouses und sogar mehrstöckige Eigentumswohnungen auf. Insgesamt gibt es 14 getrennte Wohneinheiten für mindestens 75 Personen – Einheiten, die übrigens sämtlich schon verkauft wurden. Alle Zimmer verfügen über eine moderne Küche, Badezimmer und virtuelle Fenster, die durch Wandprojektion einen Blick nach Außen vortäuschen.

Im Atombunker ist zudem immer noch reichlich Platz, so hat einer der Käufer dort eine unterirdische Moschee bauen lassen. Die 15 Etagen des Giga-Bunkers beinhalten darüber hinaus einen 75 Meter langen (!) Pool, ein Spa samt Sauna, aber auch ein Kino, ein Fitnessstudio und Dinge wie einen Hundepark und gar eine Golfanlage.

Bunker-Hochhaus soll einem direkten Atombombentreffer standhalten

Das war aber noch nicht alles: Es gibt zudem voll ausgestattete Klassenzimmer, ein medizinisches Zentrum und einen Supermarkt. Darüber hinaus sind in diesem Bunker Nahrung und Wasser gelagert, die sämtliche Bewohner fünf Jahre lang versorgen könnten. Um die unterirdische Metropole noch verrückter zu machen, werden dort unten zudem Obst und Gemüse angebaut.



Larry Hall sagte zu seinem Atombunker-Hochhaus „Survival Condo“ gegenüber „The Sun“: „Das Ziel ist es, die Bewohner vor einer ganzen Reihe potenziell weltweiter Bedrohungen durch einen Atomkrieg, eine Pandemie, einen Meteoriteneinschlag und zivile Unruhen zu schützen.“ Der umgebaute Silo soll laut Hall selbst einem direkten Atombombentreffer standhalten.

Nachfrage steigt, weitere Bunker weltweit in Planung

Zudem ist Hall auf alles vorbereitet, verriet: „Wir haben fünf verschiedene Stromsysteme. Es gibt eine Windkraftanlage, die die gesamte Anlage mit Strom versorgen kann und zwei Dieselgeneratoren, von denen jeder die gesamte Anlage mit Strom versorgen kann über ein Batterie-Backup-System. Außerdem haben wir genug Diesel vorrätig, um allein damit zweieinhalb Jahre zu fahren.“

Das Atombunker-Hochhaus hat mittlerweile weltweites Interesse geweckt, sodass Hall weitere Hochhaus-Bunker plant, die sogar noch größer werden sollen. Aktuell soll ein weiteres unterirdisches Hochhaus in den USA entstehen, doch in Zukunft sollen auch welche in Europa und Asien folgen.

Quelle: travelbook.de