Selbstjustiz nach Angriff: Vater von 13-jährigen Tochter schlägt Pädophilen – Es geht ein Fall von Selbstjustiz durch den Blätterwald, nachdem es in Australien zu sexuellem Missbrauch gegen eine 13-Jährige gekommen war. Das Mädchen musste daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Übergriff rief den Vater auf den Plan. Der wütende Mann spürte den Verdächtigen auf eigene Faust auf und drosch auf ihn ein.

Dies geht aus einem Bericht des australischen Nachrichtenportals „abc“ hervor. Demnach habe sich ein 44-jähriger mutmaßlich Pädophiler aus der Stadt Perth das 13-jährige Mädchen mit Drogen gefügig gemacht, bevor es zu einem sexuellen Missbrauch gekommen sei. Der Vater des Kindes habe daraufhin die Initiative ergriffen, den Mann ausfindig gemacht und geschlagen.

Der sexuelle Übergriff gegen das Kind habe sich bereits Ende September ereignet. Dabei soll der Verdächtige in einem Einkaufszentrum Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen und es in einen Skatepark in der Nähe begleitet haben. Dort angekommen soll der Mann dem Kind Cannabis verabreicht haben, bevor er über es hergefallen sein soll.

Das Mädchen wurde später ohne Bewusstsein von der Polizei aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Auf der Suche nach dem Kind soll der Vater von dem Missbrauch Wind bekommen haben – daher habe er den Verdächtigen selbst aufgespürt und diesen anschließend ins Gesicht geschlagen. Dem Tatverdächtigen soll jedoch die Flucht gelungen sein.

Der Polizei habe er sich hingegen nicht entziehen können. Er sehe sich nun Gerichtsverhandlungen wegen sexueller Verführung einer Minderjährigen und weiterer Delikte gegenüber. Der Polizei sei es gelungen, ausführliches Beweismaterial im Haus des Verdächtigen sicherzustellen. Der Mann bleibe daher in Haft. Gegen den Vater werde wegen Selbstjustiz ermittelt, heißt es in dem Bericht.

