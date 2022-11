Selbst Klempner nutzen dieses Hausmittel: So bekommt ihr euren Abfluss frei – Nahezu jeder kennt das Problem: eine hartnäckige Mischung aus Haaren, Lebensmittelresten, Fußnägeln und anderen Dingen vermischt zusammen mit Körperfett/Talg euren Abfluss. Nun ist guter Rat teuer, um das Zeug wieder loszuwerden. Scharfe Mittel aus dem Supermarkt wirken, sind aber nicht eben umweltfreundlich, warten zudem mit ungesunden Auswirkungen von Dämpfen und Granulat auf. Doch es gibt ein bewährtes Hausmittel, auf das sogar Klempner setzen.

Es ist kein Trick, über den jeder redet, doch soll er unzähligen Kommentaren im Netz unter Videos und in Foren zufolge bei Hausmeister ebenso beliebt sein wie bei Installateuren. Noch dazu erspart er mitunter kostspielige und besonders aggressive Mittel aus dem Markt eures Vertrauens. Eine viel günstigere Möglichkeit bietet euch dieser Spülmitteltrick, dessen einziger Wermutstropfen die Tatsache darstellt, dass es einer recht großen Menge davon bedarf.

So funktioniert es:

Je nach Verschmutzungsgrad schnappt ihr euch entweder eine halbe oder gleich ganz volle Flasche eines Spülmittels, wobei auch umweltfreundliche Varianten funktionieren sollen, solange eine gewisse Schmierwirkung gegeben ist. Prüft die Seifigkeit am besten zwischen den Fingern, je schmieriger, desto besser. Gebt den gesamten Inhalt einer halben oder gleich ganzen Flasche in euer Waschbecken, die Dusche oder die Wanne. Verschließt als Nächstes mit dem Stöpsel so dicht wie möglich, damit kein Wasser in den Ablauf gelangen kann.

Lasst nun im Falle des Waschbeckens richtig heißes Wasser einlaufen, bis es nahezu voll ist, bei der Badewanne soll es meist genügen, wenn sie zu einem Fünftel gefüllt ist, doch auch hier sollte das Wasser aus dem Hahn maximal heiß sein, wie es im Netz heißt. Löst nun den Stöpsel, aber achtet darauf, euch an dem heißen Wasser nicht zu verbrühen – (Grill)Zange oder Fleischgabel könnten hier Abhilfe schaffen und Finger schützen. Wartet dann einige Minuten – der Abfluss sollte frei sein, oftmals hörbar, wenn der Dreckpfropf „davonflutscht“.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, noch dazu mit weiteren Erklärungen, wo im Siphon sich meist Dreck staut und warum der Trick so gut wirkt, seht ihr auch im folgenden Video des Kanals „Studio Baltic Sea“ und viel Erfolg.