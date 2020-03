Autor: Bernhard Trecksel

Sekunden, bevor LKW explodiert: Polizisten retten Fahrer aus brennendem Führerhaus – Oft ist von „wahren Helden“ die Rede, wenn Menschen unter Einsatz ihres Lebens ihre Arbeit machen. Das ist in diesem Video auf jeden Fall eine zutreffende Bezeichnung. Denn hier sehen wir Polizisten, die ohne auf Leib und Leben zu achten alles riskieren, um einen Truckfahrer aus seinem Führerhaus zu retten – nur Sekunden vor einer verheerenden Verpuffung.

Diese Bilder stammen aus einer Gemeinde in Bridgewater in New Jersey (USA). Ein Autobahnpolizist namens Robert Tarleton befand sich auf einer Routine-Verkehrskontrolle auf der Interstate 287, einer staatenverbindenden amerikanischen Autobahn. Er war gerade dabei, mit einem Pkw-Fahrer zu sprechen, als er gewahr wurde, wie ein Sattelschlepper von der Fahrbahn abkam.

Der Brummi riss Teile der Leitplanke auf und fing Feuer. Augenblicklich setzte Tarleton Prioritäten, er drückte dem Autofahrer dessen Personalien zurück in die Hand und spurtete flugs zum Streifenwagen, um Rettungskräfte zu verständigen, bevor er zum brennenden LKW raste. Dort angekommen gab Trooper Tarleton eine Meldung an die Zentrale weiter, bevor er zu Fuß dem Laster entgegeneilte.

Dort traf er auf seinen Kollegen, Polizeileutnant Edward Ryer, der gerade außer Dienst war und sich auf dem Nachhauseweg nach Feierabend befand. Die beiden Beamten riskierten alles, sie zogen gemeinsam den Fahrer aus dem brennenden Führerhaus und schleiften ihn in Sicherheit, nur Sekunden, bevor der Lastwagen explodierte. Nur leicht verletzt wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. Es ist bislang nicht bekannt, was der Grund für den Unfall war. Die Behörden ermitteln.

Quelle: jalopnik.com