Will man die Chancen seines Airsoft-Teams verbessern, dann ist es sicherlich nicht die schlechteste Idee, sich professionelle Verstärkung zu holen. Ohne das Können der Sportler in Frage stellen zu wollen, ist es doch etwas anderes, ob man am Wochenende mit den Jungs übt, oder ob man eine jahrelange Ausbildung in Sachen Schusswaffen und Kampftaktik genossen hat.

So wie der Mann im folgenden Video, der vom Sprecher „Swoosho“ genannt und als Teil einer deutschen Polizei-Spezialeinheit vorgestellt wird. Um welche Einheit genau es sich handelt, erfahren wir natürlich nicht, dafür aber, dass der ausgebildete Schütze mit der enorm realistischen Airsoft-Nachbildung einer KRISS Vector Maschinenpistole an den Start geht.

Dem Offsprecher zufolge kommt genau dieses Modell wegen seiner Werktreue zum Original auch im echten Polizeitraining zum Einsatz. Nun hat ausgerechnet unser Swoosho angeblich noch keine Erfahrung mit der Waffe, was ihn jedoch nicht daran hindert, seine Gegner nach allen Regeln der Kunst zu zerlegen.

Im Video begleiten wir Swoosho und den Macher des Videos Silo auf ihrem Weg über die Map, wobei sie Zielpunkt um Zielpunkt von den gegnerischen Truppen befreien, die mitunter gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Bis Swoosho am Ende schließlich doch noch einen Treffer kassiert.

Dennoch spricht dessen Kill/Death-Rate Bände. Aber so ist das wohl, wenn ein Mitglied einer Spezialeinheit gegen Hobbykrieger antritt.