In diesem Alter ist die Gefahr am größten

Seitensprung: In diesem Alter ist die Gefahr am größten – Das Thema Fremdgehen ist naturgemäß kein sonderlich populäres, aus Sicht von Wissenschaftlern aber offenbar ein äußerst spannendes Studienfeld. Es gibt bereits diverse Untersuchungen, die den Ursachen und den Umständen des weit verbreiteten Seitensprunges auf den Grund zu gehen versuchen, aus denen auch hervorgeht, in welchem Lebensalter der Reiz am Fremden am größten zu sein scheint.

Nun sollte man meinen, dass es vor allem die Neugier der Jugend oder die Resignation des Alters ist, die es uns erwägen lassen, in anderen Laken zu wühlen, doch diese Annahme täuscht.

Am empfänglichsten für Reize von außen sind wir in der Mitte unseres Lebens.

Während Frauen neuen Studien zufolge die Männer in der Häufigkeit fremdzugehen mittlerweile überflügelt haben, sind sich beide Geschlechter hinsichtlich des Zeitpunktes erstaunlich einig: Seitensprung-Saison ist vor allem im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.

Als Ursache dafür wird die Lebenserfahrung angeführt, die einen Menschen in den Dreißigern auszeichnet. In diesen Jahren blickt man bereits auf so manche Erfahrung zurück, nicht selten mit einer gewissen nostalgischen Wehmut, und hat auch in Sachen Beruf schon so einiges erreicht.

Kommt dann auch noch eine eigene Familie hinzu, kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man sich fragt: Soll das jetzt schon alles gewesen sein?

Das Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen, und Angst kommt auf, dass man bis zum Ende seiner Tage in die ewig gleiche Routine verfällt. Entsprechend lebendig fühlt man sich dann plötzlich wieder, wenn sich die Gelegenheit für etwas Neues ergibt – der ideale Nährboden für eine Affäre.

Ein Umstand, der immer weitere Teufelskreise zu ziehen scheint.

Denn während Umfragen der Datingplattform „ElitePartner“ zufolge im Jahr 2012 noch jeder fünfte Mensch innerhalb einer Beziehung fremdgegangen ist, ist inzwischen jeder Dritte seinem Partner untreu.

Quelle: stern.de