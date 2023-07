Sehr viel mehr, als er zu zahlen bereit war: Richter verdonnert Costner zu hohem Unterhalt – Vieles wird einfacher, wenn man ein Prominenter ist, manches aber auch schwieriger. So etwa das Thema Trennung, wie Kevin Costner dieser Tage bitter feststellen muss. Im Streit mit seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner hat ein Richter nun ein Urteil in Sachen Unterhalt gefällt. Wie „Fox News“ unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente berichtet, muss Costner Baumgartner demnach monatlich knapp 130.000 US-Dollar zahlen, was rund 118.000 Euro entspricht.

Konkret entschied Richter Thomas Anderle, dass der Schauspieler am „Ersten eines jeden Monats“ 129.755 US-Dollar zu zahlen habe, um die drei gemeinsamen Kinder zu unterstützen.

Ein harter Schlag für den „Yellowstone“-Star, der bislang lediglich 51.940 US-Dollar pro Monat zahlte (rund 47.000 Euro), was seine Anwälte als einen „angemessenen“ Unterhaltsbeitrag deklariert hatten. Baumgartner wiederum forderte 249.000 Dollar, also rund 225.000 Euro.

Neben der Unterhaltszahlung verdonnerte der Richter Costner außerdem noch zu einer Zahlung von 300.000 US-Dollar (rund 271.000 Euro) für Anwalts- und Verfahrenskosten an seine Noch-Frau. Die Kosten für Gesundheit, Sport und außerschulische Aktivitäten der Kinder sollen sich die beiden jedoch teilen.

Wie „TMZ“ weiterhin berichtet, hatte das Gericht in der vergangenen Woche zudem geurteilt, dass Baumgartner das Familienanwesen in Kalifornien gemäß den Bedingungen im Ehevertrag bis Ende Juli zu verlassen habe. Das wiederum stellt einen Rückschlag für Baumgartner dar, wollte diese doch zunächst erst später ausziehen, da ihr laut ihren Anwälten bis zum anberaumten Termin sowohl Zeit als auch Geld fehlten, um eine andere Wohnung zu finden.

Wie es heißt, habe Baumgartner die Scheidung aufgrund „unüberbrückbarer Differenzen“ am 1. Mai eingereicht – aus den Dokumenten geht als Datum der Trennung der 11. April 2023 hervor.

Costner und Baumgartner hatten 2004 geheiratet. Aus der Ehe gingen die Kinder Cayden, Hayes und Grace hervor, für die beide Elternteile nun das gemeinsame Sorgerecht beantragt haben. Daneben gilt es vor Gericht jedoch noch einige weitere Streitpunkte zu klären – allen voran, ob der Ehevertrag gültig ist.

