„Sehr große Dinge werden passieren“: Angeblicher Zeitreisender nennt vier Tage im Dezember – Erneut hat ein angeblicher Zeitreisender auf TikTok Vorhersagen gemacht und damit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Eno Alric, auch bekannt als „theradianttimetraveler“ (zu Deutsch: der strahlende Zeitreisende), behauptet, aus dem Jahr 2671 zu stammen und zu wissen, dass im nächsten Monat „sehr große Dinge“ passieren werden.

In einem Video zählt er vier Daten im Dezember auf, an denen wichtige Ereignisse stattfinden sollen. Dazu schreibt er: „Ja, ich bin ein echter Zeitreisender, merke dir diese 4 Daten im Dezember 2022.“

In dem von unheilschwangerer Musik unterlegten 20-Sekunden-Clip benennt Eno konkret den 8., den 12. und den 25. Dezember als Datum, an dem etwas passieren wird. Den 20. Dezember betitelt er außerdem als „The Release“, was je nach Zusammenhang so viel bedeutet wie „die Freisetzung“ oder auch „die Veröffentlichung“.

Eno fügte hinzu: „An jedem dieser Daten werden sehr große Dinge passieren, das wird zu 100 % beweisen, dass ich ein echter Zeitreisender bin.“

Worauf wir uns genau einzustellen haben, bleibt uns der Zeitreisende schuldig, der aber seine bereits aus vorherigen Videos bekannte Aufforderung „Stay Safe“ wiederholt.

Der Clip wurde mittlerweile rund 266.000 angeklickt, sorgt aber im Wesentlichen für Skepsis und Spott, zumal der strahlende Zeitreisende schon zuvor Vorhersagen veröffentlichte, die dann nicht eintraten. So zum Beispiel, dass die Menschen neue Planeten entdecken, von einer Flutwelle getroffen und von Außerirdischen besucht werden würden.

Und so schreibt ein User dann auch: „Ja klar, ich erinnere mich immer noch an die vier Daten, die man sich im November merken muss. Lol.“

Ein anderer gibt zu bedenken: „Du hast gesagt, dass 10 Menschen am 14. November 2022 Superkräfte erhalten werden, was nicht eingetreten ist.“

Daneben gibt es aber auch Menschen, die sich fragen, „was wäre, wenn das echt sein könnte?“

Was auch immer hinter diesem Zeitreise-Ding steckt, hat Eno auf jeden Fall bereits über 113.000 Follower beschert. Sobald die Million erreicht ist, hat er versprochen, seine Identität zu enthüllen:

„Ab dem Jahr 2671 steht die Menschheit am Rande der Zerstörung... Gesichtsenthüllung bei 1 Mio.“

