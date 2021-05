Schwindelerregende Höhen: Wolkenkratzer-Bauarbeiter zeigt Alltag – Er ragt Hunderte Meter in den Himmel auf, beherbergt in manchen Fällen Zehntausende und in seinem gläsernen Äußeren spiegelt sich die Stadt: Der Wolkenkratzer nicht nur eines der Wahrzeichen für den amerikanischen Traum, in nahezu allen Metropolen jeder Nation dieser Welt finden sich einige der höchsten Gebäude unseres Planeten. Wie es wohl sein muss, beim Bau eines solchen Kolosses dabei zu sein? Das Video lässt es uns erleben.

Noch näher kommen wir an den Beruf eines Stahlbauers bei den Arbeiten an einem stetig wachsenden Hochhaus nicht heran

Dabei ist das Gebäude aus dem vorliegenden Video sogar noch vergleichsweise „klein“ – dies ist der Deloitte Tower im kanadischen Vancouver. Der hat bescheidene 24 Stockwerke – was den Respekt, den der Verfasser dieser Zeilen vor der harten Arbeit der Männer dort oben hat, nicht im Mindesten schmälert. Unsereins memmt schon, wenn er zu Hause auf einen Tritt oder die Aluleiter steigen soll.

Schwindelfrei muss man sein, wenn man das stählerne Tragwerk des Wolkenkratzers nieten und verschrauben will

Jemand, der die Qualitäten allem Anschein nach mitbringt, ist der Arbeiter, der auf YouTube mit einem kleinen Kanal unter dem Namen „Goatmanthefourth“ seinen Alltag dokumentiert. Egal, ob beim Radfahren oder wenn er mit dem Kajak in der freien Natur unterwegs ist, manchmal hat er seine Kamera vom Typ Insta360 OneR mit dabei. So auch während seines Arbeitsalltags bei der Erweiterung des Deloitte Towers – was uns einmalige Einblicke in diesen mehr als sprichwörtlichen Balanceakt gewährt.