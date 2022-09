Schwimmendes Kraftwerk: Energiegewinnung durch Wellengang – Auf der Suche nach klimafreundlichen Alternativen zu fossilen Brennstoffen scheint das britisch-zypriotische Unternehmen „Sea Wave Energy“ eine potenzielle Lösung gefunden zu haben. Nämlich die Energie des Meeres, auf dem man ein schwimmendes Kraftwerk installiert, das Strom durch den Wellengang generiert.

Ein Forscherteam hat diesbezüglich eine Art riesige Matte mit dem Namen „Waveline Magnet“ entwickelt, die auf dem Wasser schwimmt. Sie besteht aus mehreren Schwimmkörpern, die durch die Wellen in Bewegung gebracht werden. Eine aufliegende Schiene, die als Generator dient, soll dann die Energie der Wellenbewegungen letztendlich in Elektrizität umwandeln.

Das schwimmende Matten-Kraftwerk soll den Strom dann entweder per Kabel an Land schicken oder er soll direkt vor Ort für die Wasserstoff-Produktion genutzt werden können, um die Energie zu lagern. Der technische Direktor Alexandros Zakheos erklärte, dass dieses schwimmende Kraftwerk in der größten Ausbaustufe eine Energie von 100 Megawatt produzieren könnte.

Im Vergleich zum bis dato größten Windkraftrad Vestas V236, 15 Megawatt, wäre das ein enormer Sprung nach vorne. Ein weiterer Vorteil des Kraftwerkes wären die Kosten für den Strom, die erheblich niedriger sein sollen. Die Stromgestehungskosten sollen laut Unternehmen bei weniger als einem Cent pro Kilowattstunde liegen. Laut „Sea Wave Energy“ seien auch die Produktionskosten für das Kraftwerk recht niedrig.

Quelle: stern.de