Schwerreiche Bhad Bhabie: OnlyFans-Model hielt Rede vor Oxford-Studenten – Sehr viele US-Amerikaner dürften wohl den Namen Danielle Peskowitz Bregoli kennen, so manchem Internetnutzer weltweit ist sie unter ihrem Alias Bhad Bhabie auf dem Erotik-Portal OnlyFans bekannt. Von ihren Anfängen als schwer erziehbares Mädchen in der US-Talkshow „Dr. Phil“ verschlug es sie zu dem Portal, wo sie seitdem gewaltige Geldsummen verdient. Nun hielt Bregoli sogar einen Vortrag, wie sie alleine dort mehr als 50 Millionen US-Dollar machte – und stand Oxford-Studenten Rede und Antwort.

2013 gelangte sie in der Folge mit dem einprägsamen Titel „I Want to Give Up My Car-Stealing, Knife-Wielding, Twerking 13-Year-Old Daughter Who Tried to Frame Me for a Crime!“ zu TV-Ruhm. Der Titel im Deutschen: „Ich möchte meine autoklauende, messerschwingende, twerkende 13-jährige Tochter zur Adoption freigegeben, die mich eines Verbrechens bezichtigte, dass ich nicht beging“. Harte Ansage einer überforderten Mutter, hieß es seinerzeit. Danach waren Bregolis Streits und Kämpfe immer wieder in den Medien.

Sie gelangte als „Cash me outside“-Girl in früher Jugend zu einem gewissen Ruhm als Influencerin, sahen viele in dem Spruch, „später draußen bezahlen“ doch klare Weise auf Prostitution im Künstlernamen der seinerzeit noch Jugendlichen. Später erfand sie sich neu, begann zu rappen, legte sich das Alias Bhad Bhabie zu und startete eine Musikkarriere mit professioneller Produktion. Auf dem Erotikportal OnlyFans gehört sie zu den Topverdienerinnen, machte laut „Forbes“ rund 49 Millionen US-Dollar dort im Jahr 2021.

Später bestätigte sie durch Bildschirmfotos ihrer Einkünfte, dass es sogar 53 Millionen nur durch OF waren. Angesichts solcher Verdienstspannen wurde Bhad Bhabie nun auch in Kreisen außerhalb ihrer Fangemeinde bemerkt: Bei der Oxford Union. Dort sprach sie etwa auch darüber, dass sie ihr Geld nutzen wolle, um für andere „junge Geschäftsleute“ da zu sein. So hatte sie letzten Monat ein Stipendiat über 1,7 Millionen US-Dollar in Zusammenarbeit mit einer Stiftung ausgerufen, welches Menschen nach Abschluss des Studiums bezuschusst.

Unternehmerische Tätigkeiten und Vollstipendien sollen so an diese jungen Leute vergeben werden. Über die Partnerschaft mit der Stiftung Educapital Foundation sprach die OnlyFans-Multimillionärin ebenso wie über ihre Musikkarriere. Bei der Stiftung zeigte man sich über die Summe hocherfreut. Dr. Brenita Mitchell, Gründerin der Educapital Foundation: „Wir sind unglaublich dankbar für unsere Partnerschaft mit Bhad Bhabie, die es uns ermöglicht, unsere Mission zur Beseitigung der Armut durch Berufsschulbildung fortzusetzen.“

Weiter führte Dr. Mitchell aus: „Ich habe aus erster Hand erfahren, welche Rolle Bildung beim Aufbau von Wohlstand und bei der Schaffung erfolgreicher Karrieremöglichkeiten spielt. Durch die Beseitigung finanzieller Hindernisse wird das 'Bhad-Stipendium' den Stipendiaten helfen, mehr Zeit auf ihre Lehre zu verwenden und ihre Lebensträume zu verwirklichen.“ Das Thema interessierte die Studenten, Danielle Bregoli sprach vor vollem Haus.

