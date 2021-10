Schule fordert Eltern auf, sich richtig zu kleiden – An der Ayresome-Grundschule im englischen Middlesbrough herrscht eine strenge Kleiderordnung für die 678 Schülerinnen und Schüler. Selbst im Kindergarten müssen die Drei- bis Vierjährigen bereits eine Uniform tragen. Dieser Ordnungskodex gilt freilich nicht für die Eltern, was der Schule offenbar gegen den Strich ging.

Schulleiterin Charlotte Haylock postete auf der Facebook-Seite der Grundschule eine „höfliche Erinnerung“ an die Eltern, sich doch bitte vorher anzuziehen, bevor man die Kinder zur Schule bringt.

In England gar nicht so ungewöhnlich, hatte die Anzahl der Eltern, die im Schlafanzug, Morgenmantel und Hausschuhen vorfuhren dort wohl überhandgenommen.

„Als Schule ermutigen wir unsere Kinder, jederzeit angemessen gekleidet zu sein, und wir halten es für wichtig, dass die Eltern dies ebenfalls tun.“

Mittlerweile wurde das Posting wieder entfernt, da sich offenbar viele über die Aufforderung, was man zu tragen habe, ärgerten. So hieß es, die Schule solle sich „auf die Erziehung der Kinder konzentrieren“. Andere monierten: „Für wen hält sich diese Schulleiterin eigentlich, dass sie den Leuten vorschreibt, wie sie sich zu kleiden haben?“

„Wenn die Leute ihre Kinder im Schlafanzug zur Schule bringen wollen, dann können sie das tun. Solange die Kinder zur Schule kommen, das ist es, was zählt.“

Demgegenüber stehen jedoch auch viele Eltern, die ebenfalls genug von Pyjamas vor der Schule haben und die Forderung unterstützen.

Gegenüber der „Metro“ erklärte ein Vater:

„Ich habe es absolut satt. Es ist nicht schwer, sich am Morgen anzuziehen. Stellen Sie sich vor, wie sehr sich diese Kinder lächerlich machen werden, wenn sie in die Schule kommen. Sie ziehen sich nicht einmal ein frisches Paar [Unterwäsche] an, wenn sie abgeholt werden. Viele der Eltern sind davon angewidert.“

Eine Mutter, deren Sohn die Schule früher besucht hatte, erklärte, dass dieses Problem bereits seit mehr als zehn Jahren besteht:

„Sie bringen die Kinder in ihren Pyjamas zur Schule und kommen in denselben zurück. Das ist peinlich für die Kinder. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass man sich jeden Morgen waschen und anziehen muss.“

