Schuh-Traditionshersteller insolvent: Mehr als 3.000 Filialen betroffen – Die Bekleidungsbranche leidet unter Krisen und den Folgen der Pandemiemaßnahmen. In den letzten Wochen mussten bereits mehrere Unternehmen, sowohl Modehersteller als auch namhafte Schuhhändler, Insolvenz anmelden. Nun ist laut einem Medienbericht zufolge eine weitere traditionsreiche Schuhkette betroffen, die in Europa und hierzulande eine hohe Anzahl an Standorten unterhält.

Nachdem zuletzt die Schuhhändler Görtz und Reno zahlungsunfähig geworden waren, kommt nun die nächste Meldung aus der Branche: Wie „Chip“ unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Unternehmens berichtet, hat die J.H. Pölking GmbH & Co. KG einen Antrag auf Eröffnung eines Eigenverwaltungsverfahrens gestellt. Die Gründe für die Zahlungsunfähigkeit des Traditionsherstellers sind vielfältig. Sie gleichen denen, die zuvor auch von anderen Unternehmen angeführt wurden.

Für drei Monate: sichere Löhne für die Mitarbeiter

So werden in der Mitteilung von Pölking die Einschränkungen durch die Pandemie genannt, die zu Umsatzeinbußen führten. Die Folge waren Standortschließungen. Auch der Ukraine-Konflikt und die damit verbundene Energiekrise hatten Folgen für das Unternehmen. Gleichzeitig wirkte sich die Inflation negativ auf die Kauflust der Kunden aus. Obwohl die J.H. Pölking GmbH & Co. KG insolvent ist, soll es weitergehen.

Laut Geschäftsführerin Angela Pölking werde das Geschäft in vollem Umfang fortgeführt. Das gelte auch für den Online-Handel. So wolle man den Einzelhandel weiterhin mit Schuhen aus dem eigenen Sortiment beliefern. Zumindest für die nächsten drei Monate ist damit auch die Lohnfortzahlung für die Beschäftigten des Unternehmens gesichert. Dieser wurden in einer Informationsveranstaltung über das Insolvenzverfahren in Kenntnis gesetzt.

Die J.H. Pölking GmbH & Co. KG wurde 1984 in Osnabrück gegründet. Zuletzt wurden mehr als 3.000 Standorte des Unternehmens in der Bundesrepublik und im europäischen Ausland betrieben.

