Schülerlotsin von Pkw angefahren: Sie stieß Kind aus dem Weg und wurde erfasst – Bilder machen im Netz die Runde, welche eine Schülerlotsin an einem Straßenübergang zeigen, welche von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Grund: Sie sah, dass ein Auto trotz ihrer Signale nicht anhalten und ein Kind überfahren würde, welches gerade die Straßenseite wechselte. Also handelte die Frau – und kam selbst unter die Räder.

Die Szenen stammen aus dem Februar 2021, machen aber jetzt wieder die Runde, wie das Portal „Unilad“ berichtet. Corporal Annette Goodyear arbeitete demnach vor einer Mittelschule in der Chesapeake Bay und der Stadt North East, die im Landkreis Cecil im US-Bundesstaat Maryland liegt. Hier regelte die Schülerlotsin des North East Police Department in ihrer Signalweste den Verkehr, stoppte eines der Fahrzeuge mit einer Handbewegung.

Sie versuchte es zumindest:

Denn während das Kind bereits die Straße überquerte, setzte der Wagen seine Fahrt fort. Goodyear handelte daraufhin reflexhaft. Sie stieß den Schüler aus der Fahrbahn des Autos, wurde dabei aber selbst getroffen. Seinerzeit teilte eine Verantwortliche von Cecil County, Danielle Horberger, die Aufnahmen. Dazu schrieb sie:

„Dankbarkeit an und Gebete für Corporal Annette Goodyear vom North East Police Department für ihren Heldenmut bei der Rettung dieses NEMS-Schülers heute Morgen. Ich habe gerade mit Bürgermeister Kline gesprochen. Die Stadt North East arbeitet bereits an Belobigungen für ihre Tapferkeit und ihr schnelles Handeln!“ Seinerzeit gingen die Bilder laut „Unilad“ viral. Stand dieses Artikels machen sie auf Reddit wieder die Runde.

Es dauerte nicht lange, bis sich dort tausende lobende Kommentare für den Mut der Frau fanden:

So schrieb ein Nutzer in dem Forum, der das Video kostete: „Tapfere Schülerlotsin wirft Kind aus dem Weg und kassiert üblen Treffer, nachdem ein Auto nicht anhielt“. Seitdem sammelte das Video in nur 24 Stunden mehr als 81.000 Upvotes. Goodyear, die Mutter von drei Kindern ist und zum Zeitpunkt seit 14 Jahren im Revier arbeitete, überlebte den Vorfall seinerzeit und kommentierte gegenüber der „Washington Post“: „Aus dem Augenwinkel sah ich nur diese verschwommene Form. Alles geschah so rasch. Es schien mir unwirklich.“

Weiter führte sie aus: „Ich brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, dass das gerade passiert ist. Ich erinnere mich nur, wie ich auf dem Boden liege und nach oben blicke und ich als erstes denke: 'Wo ist der Schüler?'“ Da sei der Fahrer ausgestiegen, habe angegeben, er hätte sie „einfach nicht gesehen“. Goodyear: „Ich denke mir so, 'Wie konntest du das denn nicht sehen?' Ich habe noch nie ein Auto so nah am Straßenübergang erlebt.“

Dem Sheriffbüro von Cecil County zufolge musste der Fahrer sich für mehrere Verkehrsverstöße verantworten, darunter Fahrlässigkeit am Steuer.

Quelle: unilad.com