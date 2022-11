Schönheitsköniginnen schließen Bund fürs Leben: Miss Argentinien und Miss Puerto Rico verheiratet – Eine Ehe geht dieser Tage durch die digitalen Gazetten, welche augenscheinlich die Gemüter bewegt: Mariana Varela und Fabiola Valentín haben geheiratet. Die beiden Schönheiten sind in ihren Heimatländern keine Unbekannten, handelt es sich bei ihnen doch um Miss Argentinien respektive Miss Puerto Rico.

Mariana Varela und Fabiola Valentín trafen sich bereits bei der bekannten Wahl zur Miss Grand International (MGI) im Jahre 2020, wo sich zarte Bande formten. Doch sie hielten ihre Liebe geheim, wie das Portal „LADbible“ berichtet. Mit der Stille ist es jedoch vorbei, unlängst gaben sie über ihre Social-Media-Kanäle ihre Vermählung bekannt.

So schrieb Mariana Varela auf Instagram: „Nachdem wir entschieden hatten, unsere Beziehung privat zu halten, haben wir der Öffentlichkeit an einem besonderen Tag die Türen geöffnet.“ Dieser Tag war dem Posting zufolge der 28. Oktober, als die beiden den Bund der Ehe schlossen. So teilte die Schönheitskönigin auch ein Video, welches die Verlobungsfeier der beiden Frauen zeigt. Seit der Öffentlichmachung seiner Beziehung erhält das Paar viele Glückwünsche sowohl aus seiner Branche als auch online.

Nutzer überhäufen die beiden mit Segenswünschen und danken der MGI-Misswahl, dass sie das Paar „für eine wunderschöne Einheit zusammengebracht“ habe. Eine andere Nutzerin führte wörtlich aus: „Herzlichen Glückwunsch meine Schönen. So schön, dass Gott euch in eurer Beziehung viel Segen schenkt und es euch nie an der Liebe mangelt, die so schön zwischen euch ist.“ Mariana bedankte sich bei den vielen Gratulantinnen.

So antwortete die Schönheitskönigin: „Danke für all die Liebe! Wir sind sehr glücklich und gesegnet. Ich wünsche euch, dass sich die Liebe, die ihr uns schenkt, vervielfacht! Unendlichen Dank.“ 2019 vertrat sie Argentinien bei der Wahl zur Miss Universum, 2020 schaffte sie es bei der Miss Grand International unter die Top 10. Hier lernte sie Fabiola Valentín kennen. Auch sie brachte es bis auf die vordersten zehn Plätze der Wahl.

Quelle: ladbible.com