Schneefall am Wochenende: Die ersten Großstädte werden weiß – Den Wetterprognosen zufolge erwartet uns am Freitag nach einem Start mit Regen, der dann in Schneeregen übergeht, schließlich Schneefall, der sogar unsere Großstädte erreichen und uns ein weißes Wochenende bescheren könnte.

Aus Norden kommender Wind sorgt für einen Niederschlagsstau an den Nordflanken der Gebirge, was bedeutet, dass immer mehr kalte Luft nach Deutschland kommt. Damit sinkt die Schneefallgrenze in den Nächten zwar bereits auf null Meter, noch will der Schnee am Freitag jedoch nicht liegenbleiben.

Von daher ist am Samstagmorgen mit glatten Straßen zu rechnen, während im Süden und Osten, vor allem am Alpenrand und im Erzgebirge, die ersten Schneedecken das Land weiß färben. Ab 600 Meter ist auch in den anderen Mittelgebirgen mit Schnee zu rechnen, in tieferen Gefilden schmilzt die weiße Pracht zunächst noch.

Am Samstag zieht dann aber ein kräftiges Schneefallgebiet über den Westen, der besonders dem Süden in der Nacht zum Sonntag eine weiße Überraschung bereitet.

So könnten etwa die Münchener am Sonntag mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee aufwachen, so dass man mit Glück bis zum Vormittag sogar rodeln gehen könnte. Auch in Dresden rechnen die Wetterexperten mit einer Schneedecke, die dort jedoch nur ein bis zwei Zentimeter dick wird.

Im Verlauf des Sonntags fällt dann auch im Osten ein wenig Schnee, wobei es im Tiefland vermutlich eher nass und matschig werden dürfte. In den Alpen und den Mittelgebirgen darf man sich hingegen auf ein amtliches Schneevergnügen einstellen.

Die Nacht zum Montag wird dann frostig, weshalb mit Blick auf den anhaltenden Schneefall mit glatten Straßen im Berufsverkehr zu rechnen ist.

Ein Regengebiet im Westen geht im Laufe des Montags in Schneefall über, so dass am Dienstagmorgen eine dünne Schneedecke Stuttgart, München, Nürnberg und Dresden bedecken könnte.

In der Nacht zum Mittwoch zieht dann ein neues Schneefallgebiet aus Norden ins Land, welches kräftigen Schneefall verspricht. Prognostiziert werden für den Mittwochnachmittag i sieben Zentimeter Schnee in München, acht Zentimeter in Dresden, zwei Zentimeter in Berlin und Stuttgart und immerhin ein Zentimeter in Erfurt, Nürnberg und Frankfurt.

Die Schneefallprognosen gelten noch nicht als sicher, dafür aber, dass es in der kommenden Woche knackig kalt wird.

Quelle: focus.de