Schießkünste par excellence: Meister-Trickschütze zaubert mit dem Bogen Rekorde – Der Name James Jean dürfte wohl nur Bogensport-Begeisterten etwas sagen, doch selbst dort kursiert er bislang wohl eher als Geheimtipp. Mit dem folgenden Video dürfte sich das allerdings ändern – denn der Mann war bei einem der erfolgreichsten Videomacher-Kanäle zu Gast, um sein Können unter Beweis zu stellen. Nur so viel: Dabei klappt einem quasi im Sekundentakt die Kinnlade herunter.

Die Herren hinter „Dude Perfect“ haben sich im Laufe der Jahre mit ihren Streichen und abgefahrenen Nummern auf YouTube eine gewaltige Fangemeinde erarbeitet: Mehr als 58 Millionen Menschen haben den Kanal auf der Videoplattform abonniert. Der Kanal von James hat Stand dieses Artikels hingegen „nur“ rund 23.000 Abonnenten. Auch das dürfte spätestens mit seinem Auftritt bei „Dude Perfect“ vorbei sein.

Wo andere Bogenschießen, spielt dieser Mann regelrecht Billard mit Pfeilen und den Gesetzen der Schwerkraft, holt mit seinem Geschoss gar winzige Objekte aus der Luft. Beim Fachportal für Bogenjagd „Bowhunting.com“ jedenfalls hinterließ James Jean einen bleibenden Eindruck. Nachdem die Experten für Pfeil und Bogen dort gesehen hatte, zu was der Trickschütze so in der Lage ist, zweifelten einige gar an der Echtheit dessen, fragten sich: „Ist so etwas überhaupt möglich?“

Kurzerhand wandten sich die Journalisten des Jagdmagazins für ein Interview an den Kunstschützen, welches unter diesem Text als Quelle verknüpft ist. Dort berichtet James über seinen Werdegang, wie er schon als Kind schoss, als Jugendlicher mit dem Bogen jagte, dann vom modernen zum traditionellen Schießen überging. Bis ihm das nicht mehr reichte, er begann, Ziele an einer Seilrutsche unter Beschuss zu nehmen. Bewegliche Ziele waren dran, bevor er zu den klassischen, eher bekannten Trickschüssen überging.

Danach fing er Feuer:

„Es dauerte nicht lange, bis ich Tontauben aus der Luft schoss, auf alles, was ich finden konnte. Im Laufe der Jahre haben sich die Trickshots dann langsam zu dem entwickelt, was ich heute mache.“ Was er heute macht, etwa eine einzelne Aspirin aus der Luft holen oder Pfeile um Hindernisse kurven lassen, das zeigt er zusammen mit den Jungs von „Dude Perfect“, deren Kanal ja ohnehin für unterhaltsame Trickschuss-Videos mit allem Möglichen bekannt ist.

Ach ja, beiläufig geht es in dem Video neben all dem Spaß auch noch etwas ernster für das Guinness-Buch der Rekorde ans Eingemachte – denn man hat sich für das Video vorgenommen, gleich mehrere „vollkommen irre Weltrekorde zu brechen“. Mit James Kean konnte das Team genau die richtige Unterstützung finden und legt hier Rekord um Rekord vor oder bricht vorhandene.

Wie es unter einem Bild im Artikel von „Bowhunting.com“ so schön prangt: „Man muss es gesehen haben, um es zu glauben.“