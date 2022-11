Schellen für den Weltrekord: Ohrfeigen-Geber lässt Melonen platzen – Melonen. Jeder kennt sie, die meisten Leutedürften zumindest eine der Sorten mögen. Dennoch scheinen die runden Gesellen irgendjemanden deutlich verärgert zu haben. Denn wann immer Schwerter, Keulen oder Schusswaffen jeder Art zu testen sind, müssen die armen Südfrüchte einiges erdulden. Nun kommt neues Elend für die gute alte Wassermelone hinzu: Geohrfeigt zu werden – für einen Weltrekord.

Wir sehen einen muskulösen Kerl in einem TV-Studio, der vor einer ganzen Riege junger Männer in den Startlöchern steht. Jeder von ihnen streckt wiederum einen Arm aus, hält eine Wassermelone auf Abstand. Angesichts der Atomschellen, die der Herr im Video gleich austeilen wird, scheint ein gewisses Sicherheitsniveau keine unkluge Idee zu sein. Denn fest steht:

Man möchte nicht abbekommen, was er austeilt.

Hier haben wir es mit einem waren Bud Spencer zu tun, bei dem man nur in bestem Tonfall Spencer-Hill’scher Schnoddersynchro sagen möchte: „Wo der hinlangt, wächst kein Gras mehr!“ Nur dass er sein Backenfutter in Form mörderischer Kellen eben nicht an den sprichwörtlichen Wirsing ballert, sondern an Melonen. Offizieller Weltrekord beim Guinness-Buch. Natürlich hat das auch eine weitaus seriösere Definition für den Spaß in petto als der Verfasser mit seinem Faible für Buddy-Filme:

„Die meisten Wassermelonen, welche binnen einer Minute mit der offenen Hand zerschmettert wurden“, heißt es bei der weltbekannten Rekordsammlung. Diesen Erfolg darf sich nun der muskulöse Mann aus dem Video ans Turnerhemd heften: Roberto Rodriguez aus Spanien war am 10. Februar 2022 in der italienischen TV-Show „Lo Show Dei Record“ (zu Deutsch: „Die Rekordshow“) in Mailand zugegen, um sein Können in Sachen Ohrfeigen zu demonstrieren.

Insgesamt fielen seinen Klatschen 39 Wassermelonen zum Opfer. Sie mögen Frieden finden.

Quelle: guinnessworldrecords.com