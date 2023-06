Scheidungs-Krieg: Kevin Costners Ex-Frau weigert sich, auszuziehen – So richtig rund läuft es dieser Tage nicht im Hause Costner: Erst wird überraschend bekannt, dass die Hit-Serie „Yellowstone“, in welcher Costner in der Hauptrolle ein Comeback feierte, nach gerade einmal fünf Staffeln abgesetzt werden soll, und nun gelangen vor dem Hintergrund der Scheidung mit Christine Baumgartner auch noch allerhand schmutziger Geschichten an die Öffentlichkeit. So zum Beispiel ein heftiger Streit um das Haus, aus welchem auszuziehen Baumgartner sich partout weigert.

Nach 18 Jahren Ehe war es die 49-Jährige, die Anfang Mai die Scheidung von Costner eingereicht hat.

In besseren Zeiten hatte das Ex-Paar noch einen Ehevertrag geschlossen, demzufolge Baumgartner nun angeblich verpflichtet ist, aus Costners Haus auszuziehen – ein Punkt, auf den der Schauspieler dementsprechend nun auch in aller Vehemenz beharrt.

Sie hat aber offenbar auf stur geschaltet und weigert sich so beharrlich, das Haus zu verlassen, dass der inzwischen 68-Jährige nun sogar ein Gericht um Hilfe gebeten haben soll.

Gemäß des 2004 von beiden Parteien unterschriebenen Ehevertrages hätte Baumgartner 30 Tage Zeit gehabt haben, ihre Sachen zu packen. Diese Frist ist längst abgelaufen, doch Baumgartner trotz Costners mehrfacher Aufforderungen, endlich zu gehen, immer noch da.

„TMZ“ zufolge, habe Costner ihr – ebenfalls ehevertraglich zugesichert – bereits finanzielle Unterstützung in Höhe von 1,2 Millionen Dollar gewährt, damit Baumgartner sich eine neue Bleibe suchen kann.

Wie es weiter heißt, benutzte diese ihre Position jedoch als Druckmittel, um eine Zustimmung ihres Ex-Mannes zu weiteren „verschiedenen finanziellen Forderungen“ zu erzwingen.

Dass Baumgartner die Scheidung eingereicht hat, soll für den Schauspieler ein großer Schock gewesen sein. Die beiden waren seit 23 Jahren ein Paar, lebten fast 19 Jahre davon in gemeinsamer Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen.

