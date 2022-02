Scharf und riesig: Mann baut 1,20 Meter großes Klappmesser – Die 80er waren reich an ikonischen Filmen, die bis heute hohe Beliebtheit genießen und gerne zitiert werden. Man nehme etwa die Szene aus „Crocodile Dundee“, bei der Paul Hogan als australischer Naturbursche in der US-amerikanischen Metropole schlechthin von einem Straßendieb mit einem Messer bedroht wird – und im Gegenzug sein riesiges Jagdmesser zieht: „Das nennst du ein Messer?“, fragt er. „DAS ist ein Messer“. Dem Giganten hier müsste wiederum Hogans Filmfigur klein beigegeben.

Denn das Messer aus diesem Bauprojekt misst 1,20 Meter Länge – im ausgeklappten Zustand, denn über einen Mechanismus verfügt es zudem. Verantwortlich für die Idee zeichnet der YouTube-Tüftler „The Q“. Seit Jahren unterhält der Mann seine wachsende Zahl an Zuschauern mit verblüffenden Ideen, einst hat er mit vergleichsweise simplen Papp-Projekten angefangen. 12,7 Millionen Abonnenten konnte „The Q“ (Stand Februar 22) unter seinem Kanal versammeln.

Patentrezepte für Erfolg:

Der Mann verwandelt Akkuschrauber in Motoren für Rollerblades, zeigt Leuten, wie sie sich aus Pappkartons und ein paar Plastikschläuchen selbst eine Limo-Zapfanlage bauen oder man die Blätter einer Kreissäge an ein Board montiert, um auf einem zugefrorenen See Gas zu geben. Projekte mit einem Ideenreichtum und genau der richtigen Videolänge für Zuschauer und Netz-Algorithmen, die den Herren wohl bereits lange ausgesorgt haben lassen dürften.

Doch es liegen Welten zwischen einem Papp-Automaten und einem mehrere Kilo schweren, funktionsfähigen 1,20-Meter-Klappmesser. Entsprechend fallen die Arbeitsschritte komplexer aus, an deren Ende ein Resultat steht, das so manche empfindliche Natur sich höchstwahrscheinlich gar nicht zu öffnen trauen würde. Denn für den Mechanismus kommen starke Sprungfedern im Kern eines Metallgehäuses zum Einsatz, deren Kraft einem durchaus Respekt einflößen kann.