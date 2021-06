Sauberer Treffer: Ladenbesitzer schlägt Störenfried K.O. – Zu behaupten, man müsse sich vor jedem asiatischen Großvater in Acht nehmen, entspräche wohl einem in den 80er Jahren durch Film und Fernsehen fleißig genährten Klischee. Andererseits kann man dem älteren Herrn aus dem folgenden Video eine gewisse Nähe zu einem Mister Miyagi nicht absprechen.

Wie so oft im Falle derartiger Clips fehlt uns der Kontext der vorangehenden Ereignisse. Doch die wichtigste Information des zunächst auf Twitter und mittlerweile auf diversen sozialen Medien geteilten Videos geht bereits aus der ursprünglichen Überschrift hervor:

Anti-Asiatischer Rassist in Irland versucht, einen Ladenbesitzer zu schikanieren, und wird ausgeknockt

Im Video werden wir Zeuge eines Handgemenges zwischen zwei asiatischen Männern – offensichtlich verantwortlich für das Geschäft, in dem es zu der Rauferei kam – und einem Mann, der dort wohl Kunde war.

Die Gemüter sind ohne Frage erhitzt, der Ladenbesitzer fordert den renitenten Mann wiederholt auf zu gehen, doch die Lage spitzt sich immer weiter zu.

Einmal vor die Tür befördert, hätte der Mann im weißen Shirt einfach gehen können, stattdessen kehrt er aber zurück und schüttet weiter Öl ins Feuer

Der ältere Herr wiederum scheint jedenfalls nicht Willens, sich von dem aggressiven Kunden einschüchtern zu lassen. Ganz im Gegenteil schlägt er doch selber zu, bis er schließlich einen Treffer im Gesicht des Mannes landet, der diesen auf die Bretter schickt.

Und da liegt er nun, inmitten einer Menge an Schaulustigen, die sich von der plötzlichen Wendung offensichtlich ebenso überrascht zeigt, wie der Ladenbesitzer selbst, und nicht so recht weiß, was mit dem Bewusstlosen nun anzufangen ist.