Saubere Straßen durch tierische Hilfe: Schweden nutzen Krähen gegen Zigaretten-Stummel – Seit frühester Zeit bedient sich der Mensch tierischer Hilfe, um schwierige Situationen zu meistern, neben Hunden und Pferden kommen heutzutage Dutzende andere Tierarten etwa beim Minen-Aufspüren oder zur Therapie zum Einsatz. Es gibt eine weitere: Weil Milliarden Zigarettenstummel Städte belasten, hat man in Schweden nach Abhilfe gesucht – und sie in dressierten Krähen gefunden.

Präziser: Die schwedische Stadt Södertälje nutzt die klugen Vögel. Ein Start-up-Unternehmen namens „Corvid Cleaning“, zu Dt. etwa „Rabenreinigung“, dressiert die geleerten Tiere. Wie „Spiegel“ berichtet, sind Krähen etwa so geschickt wie fünf-bis siebenjährige Kinder, können Zusammenhänge begreifen und komplexe Aufgaben lösen. Bei dieser Aussage beruft sich das deutsche Nachrichtenportal auf Schilderungen eines Forscherteams aus dem Jahre 2014.

Hier setzt „Corvid Cleaning“ an:

Wie unter anderem der britische „Guardian“ schilderte, ist es dem Unternehmen gelungen, eine spezielle Maschine zu konstruieren. Diese belohnt Krähen dafür, Stummel abzuliefern – für jede Lieferung erhalten sie automatisiert Nahrung. Ein erwähnenswertes Detail: Die Tiere stammen wohl nicht aus der Zucht und wurden auch nicht speziell für die Aufgabe abgerichtet. Der Gründer des Unternehmens, Christian Günther-Hanssen erläuterte: „Das sind Wildvögel, die sich freiwillig beteiligen.“

Nach Schätzungen des Unternehmensgründers könnte die Stadt bis zu 75 Prozent der Straßenreinigungskosten durch seine Methode einsparen. Der „Guardian“ zitiert an der Stelle die Stiftung „Keep Sweden Tidy“ („Haltet Schweden sauber“), wonach auf schwedischen Straßen pro Jahr über eine Milliarde Zigarettenkippen liegenbleiben. Sie allein machten demnach 62 Prozent des schwedischen Mülls aus.

In Södertälje fallen jährlich Kosten in Höhe von 20 Millionen Schwedischen Kronen für die Straßenreinigung an – umgerechnet knapp zwei Millionen Euro. Daher beginnt man in dem Ort nun das Krähen-Pilotprojekt. Man hofft in der Stadt südwestlich von Stockholm, die gelehrigen Tiere bald im ganzen Großraum nutzen zu können. Insbesondere wird auf eine Art gesetzt: die Neukaledonische Krähe (Corvus moneduloides).

Günther-Hanssen betont, dass diese Art nicht nur leichter auszubilden sei, es sei für diese Variante der Krähe auch sicherer: „[…] gleichzeitig besteht ein geringeres Risiko, dass sie versehentlich Müll essen“, so der Gründer. Der Södertäljer Tomas Thernström arbeitet für die Stadtverwaltung im Bereich der Abfallbeseitigung. Thernström kommentierte, es sei ein interessanter Gedanke, „dass wir zwar Krähen beibringen können, Zigaretten einzusammeln; aber wir Menschen nicht beibringen können, sie nicht auf den Boden zu werfen“.