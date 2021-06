Saturnmond Enceladus: Ozean in lebensfreundlicher Umgebung vermutet – In den Jahren von 2004 bis 2017 umkreiste die amerikanische Raumsonde Cassini den Saturn und nahm dessen Monde genauer unter die Lupe. Dabei wurde auch der Saturnmond Enceladus erforscht und sensationelle Beobachtungen gemacht, die lebensfreundliche Bedingungen vermuten ließen.

Enceladus ist der sechstgrößte Mond, der um den Saturn kreist – mit einem Durchmesser von 500 Kilometern. Damals hatte man festgestellt, dass die südpolare Region von Enceladus geologisch aktiv ist, von dort schießen Fontänen aus Eispartikeln und Wasserdampf bis zu mehrere tausend Kilometer weit ins All.

Verborgener Ozean unter meterdicker Eisschicht

Die Raumsonde Cassini erforschte diese Fontänen und konnte im Dampf molekularen Wasserstoff sowie Methan nachweisen. Forscher vermuten nun einen großen verborgenen Ozean unter der meterdicken Eisschicht am Boden des Mondes. Forschern zufolge sollen Mikroben in den Wasserdampf-Fontänen für die Produktion von Methan verantwortlich sein.

Daher soll es, ähnlich wie auf der Erde, auf dem Mond heiße Quellen in Verbindung mit einem Ozean geben, die eine lebensfreundliche Umgebung erzeugen. „Die beobachtete Menge an Methan lässt sich nicht allein durch nichtbiologische Veränderungen des felsigen Untergrunds erklären“, so die Forscher in ihrer Analyse.

Wenn dort nämlich kein Leben entstanden sei, müsse das Methan aus einer bisher bislang unbekannten Quelle stammen. Zu diesem Schluss kam das Forscherteam aus Frankreich und den USA, dessen Ergebnisse nun im Fachblatt „Nature Astronomy“ bekanntgegeben wurden.

Ausreichend Zeit für die Entstehung von Leben

Laut dem Forscherteam wäre es mehr als denkbar, dass, ähnlich wie in den irdischen Ozeanen, ganze Ökosysteme entstehen, die von der vorhandenen chemischen Energie leben, anstatt von Sonnenlicht. Somit könnte genau das auf Enceladus vorgehen, zumal die ausgewerteten Daten auf eben jene hydrothermalen Quellen mit lebensfreundlichen Bedingungen am Grunde eines Ozeanbodens hinweisen.



Nun befasst man sich mit der überaus spannenden Frage, ob dort nun wirklich Leben entstanden ist. Schließlich existieren diese förderlichen Bedingungen auf Enceladus schon seit mehreren Milliarden Jahren, was laut den Forschern „ausreichend Zeit für die Entstehung von Leben“ böte.

