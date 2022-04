Ferrero weitet Rückruf für Kinder-Produkte in Deutschland aus

Salmonellen-Gefahr: Ferrero weitet Rückruf für Kinder-Produkte in Deutschland aus – Nachdem der Süßwarenhersteller Ferrero bereits eine große Rückrufaktion für Überraschungseier gestartet hatte (MANN.TV berichtete), wurde dieser nun um weitere Kinder-Produkte ergänzt, die unter Umständen mit Salmonellen belastet sein könnten.

Der Rückruf umfasst mehrere europäische Länder, nachdem es mittlerweile zu 105 bestätigten Salmonellenfällen sowie 29 Verdachtsfällen gekommen war – darunter Großbritannien, Irland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden.

In Deutschland sind bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle registriert worden.

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben bereits Untersuchungen eingeleitet und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung zu der Situation veröffentlichen.

Ferrero erklärte indes, dass es sich bei der Aktion um einen „freiwilligen Rückruf“ als Vorsichtsmaßnahme handle, der nun ausgeweitet wurde. In der entsprechenden Mitteilung heißt es:

„Obwohl keines unserer auf den Markt gebrachten kinder Produkte positiv auf Salmonellen getestet wurde und wir keine Verbraucherbeschwerden erhalten haben, nehmen wir die Angelegenheit sehr ernst, denn der Schutz der Verbraucher hat für uns oberste Priorität.“

Folgende Produkte sind betroffen:

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022

kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. - 18.09.2022

kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

Von dem Verzehr der aufgeführten Artikel wird abgeraten.

Salmonellen können Magen-Darm-Erkrankungen auslösen, die insbesondere für Immungeschwächte, ältere Menschen und Kinder gefährlich werden können. Treten Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Kreislaufprobleme und Fieber auf, sollten Betroffene unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Und wie sieht es mit der Rückgabe aus?

In dieser Hinsicht gibt sich Ferrero wenig kundenfreundlich. Auf der Webseite heißt es, man solle das Produkt aufbewahren und das Consumer Service Team kontaktieren.

Verschiedenen Medienberichten zufolge war dieses telefonisch jedoch nicht zu erreichen und auch die Verbraucherzentrale Hamburg konstatiert:

„Aus unserer Sicht eine Zumutung für alle, die die Süßwaren erworben haben.“

Von daher wurde man dort selber tätig. Und siehe da: Auf Anfrage zeigten sich viele Händler kulant und sagten einer Rücknahme auch ohne Kassenbon zu.

Folgenden Handelsketten antworteten bisher:

Netto Marken-Discount:

„Grundsätzlich gilt bei uns, dass Kundinnen und Kunden, die die entsprechenden Produkte gekauft haben, diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben können.“

Edeka:

„Selbstverständlich können Kundinnen und Kunden, die die entsprechenden Produkte von Ferrero gekauft haben, diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons bei EDEKA zurückgeben.“

Rewe und Penny:

„Es handelt sich bei den betroffenen Produkten um Markenartikel. Insofern gibt Ferrero den Weg vor, wie Kunden diese Produkte gegen die Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben können. Sollten Kunden in Einzelfällen auch in unseren Märkten die betroffenen Produkte zurückgeben wollen, so werden wir eine kulante Regelung finden.“

Kaufland:

„Die Sicherheit der Produkte in unserem Sortiment steht für uns an erster Stelle. Da wir Produkte aus dem von Ihnen genannten Produktionswerk beziehen, haben wir die vermeintlich betroffenen Artikel und deren Chargen von Ferrero bereits am 5. April vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Produkte, die vom öffentlichen Rückruf von Ferrero betroffen sind, nehmen wir auch ohne Kassenzettel zurück.“

Aldi Nord:

„Wir möchten, dass unsere Kundinnen und Kunden sich mit ihrem Einkauf bei uns wohlfühlen und mit der Qualität unserer Produkte zufrieden sind. Deswegen bieten wir mit der „ALDI Garantie“ eine unkomplizierte Umtausch- und Garantieregelung an. Lebensmittel, die bei uns gekauft worden sind, können zeitlich unbegrenzt und ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden.“

Aldi Süd:

„Der Lieferant Ferrero Deutschland GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ausgewählte Chargen von Kinder Produkten freiwillig und vorsorglich in Deutschland zurück. Wir haben die betroffenen Artikel bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Bei ALDI SÜD betrifft das konkret die folgenden Artikel:

Kinder Überraschung 3er-Pack (classic und rosa), MHD:10.04.2022-21.06.2022

Kinder Überraschung 4er-Pack, MHD: 21.08.2022

Kinder Überraschung Maxi Classic 100g, MHD: 21.08.2022

Kinder Mix Bunte Mischung 132g, MHD: 21.08.2022

ALDI SÜD wird den Rückruf mit einer Meldung auf der ALDI SÜD Webseite sowie mit Filialaushängen unterstützen. Die betroffenen Produkte können in allen ALDI SÜD Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg erstattet.“

Lidl:

„Lidl in Deutschland unterstützt den freiwilligen und vorsorglichen Produktrückruf von kinder-Artikeln vom Markenhersteller Ferrero. Die bei Lidl gekauften Produkte können in allen Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“