Sabotageverdacht bei Rammstein-Konzert: Polizei nimmt zwei Personen fest – Im Rahme des zweiten Rammstein-Konzertes im Berliner Olympiastadion soll es zu einem Sabotageversuch gekommen sein, an dem mutmaßlich drei Personen beteiligt gewesen sein sollen. Zwei der Verdächtigen konnten von der Polizei festgenommen werden, eine dritte Frau offenbar unerkannt entkommen.

Wie es vonseiten einer Polizeisprecherin heißt, soll Sicherheitspersonal beobachtet haben, wie sich das Trio während des Konzertes an Kabelschächten zu schaffen gemacht hat, die zu Lautsprecherboxen in der Nähe der Bühne führen. Die gerufenen Polizeibeamten nahmen daraufhin zwei der mutmaßlichen Täter fest.

Was der 36-Jährige und die 24-Jährige genau bezwecken wollten, ist bislang noch unklar.

Ein Hausverbot im Olympiastadion ist für die beiden bereits verhängt worden, behördliche Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Wie es weiter heißt, seien sie nach der Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Zwar wurde der Vorfall seitens des Bandmanagements bislang nicht kommentiert, nach Angaben aus dem Umfeld der Band seien die Sicherheitsvorkehrungen während der Konzerte aber in vielen Bereichen erhöht worden. So kam mehr Personal in reflektierenden Warnwesten oder in Zivil zum Einsatz und auch die Technik, insbesondere die Türme für Lautsprecher und Pyrotechnik, wurde streng bewacht.

Aufgrund der Vorwürfe wegen mutmaßlich systematisierter sexueller Übergriffe gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann, war es im Vorfeld der drei für Berlin geplanten Auftritte bereits zu Protesten und sogar zu einer Petition gekommen, die ein Verbot der Konzerte zum Ziel hatten.

Quelle: spiegel.de