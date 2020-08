Ruppiger Ibiza-Flug: Schlägerei an Bord zwischen Corona-Regelverweigerern – So ein Flug in einem Linienjet an einen Urlaubsort ist für manchen ohnehin alles andere als ein Vergnügen – während der Corona-Krise im engen Kontakt mit den Mitmenschen während des Flugs eine Maske tragen zu müssen, ist notwendig, macht das Ganze aber noch weniger angenehm. Richtig schlimm wird es, wenn aggressive Maskenverweigerer mit an Bord sind.

Auf einem Flug von Amsterdam nach Ibiza kam es zu dem Vorfall, den ihr im Video sieht. Zwei britische Touristen mussten dabei von anderen Passagieren festgesetzt werden. Die beiden Männer hatten sich geweigert, Masken zu tragen. Einer der beiden soll stark angetrunken gewesen sein, wie aus einem Bericht der Fluglinie hervorgeht.

Sie gingen aufeinander los. Auf etwa halber Flugstrecke kam es am Freitag, dem 31. Juli zu der Situation, die darin endete, dass einer der Unruhestifter sich am Boden im Gang wiederfand, während mehrere Passagiere auf seinem Rücken hockten. Im Video ist auch zu vernehmen, wie mehrere Passagiere die Streithähne ermahnen, aufzuhören.

Jemand fordert die Kontrahenten auf, an die Kinder an Bord zu denken. Das Video wurde zuerst auf Instagram von einem Konto namens „The Mic High Club“ gepostet und war mit einer erläuternden Bildunterschrift versehen. Dort stand zu lesen:

„Panik und heftige Schlägerei! Aufsässiger englischer Passagier an Bord des KLM-Fluges nach Ibiza, er hatte Gregus Wodka getrunken. Sie weigerten sich, Gesichtsmasken zu tragen. Es wurden 2 Verhaftungen vorgenommen.“ Ein Sprecher der Fluglinie KLM bestätigte später, dass zwei Verhaftungen durchgeführt worden waren. So heißt es:

„Zwei widerspenstige Passagiere weigerten sich, ihre Gesichtsmasken zu tragen, und sie belästigten ihre Mitreisenden körperlich wie verbal. Der Pilot informierte die örtlichen Behörden, und bei der Ankunft wurden beide Passagiere verhaftet. Die Flugsicherheit war während des Fluges nicht gefährdet.“

Ein Sprecher der Ordnungskräfte von Majorca widersprach am Montag nach dem Vorfall dieser Darstellung: „Passagiere wurden zwar identifiziert, Verhaftungen fanden aber keine statt.“

