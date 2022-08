Rundgang durch einen „Lost Place“: Verwaistes Mega-Hotel mit rund 1000 Zimmern – Sie üben eine eigene, ja geradezu magische Faszination auf viele aus: verwaiste Orte, leerstehende Häuser, seit Jahrzehnten nicht mehr genutzte Freizeitparks und andere sogenannte „Lost Places“. Diese „verlorenen Stätten“ wurden früher ganz privat von Leuten oder Gruppen erkundet, Fotos dort geschossen, Entdeckungen gemacht. Im Zeitalter allgegenwärtiger hochauflösender Videokameras dürfen wir daran teilhaben. So wie bei dieser Erkundung eines mächtigen Hotelkomplexes.

„Bright Sun Films“, so der Name eines dokumentarischen YouTube-Kanals, dessen Betreiber es sich zur Aufgabe gemacht hat, faszinierende menschliche Großprojekte, aufgegebene Stätten oder gar Mammut-Ideen wie die „Titanic II“ der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diesem Fall ein gewaltiges Resort-Hotel. Dieses Hotel für fahrende Gäste, ein sogenanntes Motor Inn, öffnete kurz nach der Eröffnung von Walt Disney World in Florida seine Pforten.

Rund 1000 Zimmer standen für Gäste zur Verfügung

Laut der Beschreibung unter dem Video wurde es aufgrund seiner Größe irgendwann selbst zu einem beliebten Reiseziel, jahrzehntelang stand es sowohl Familien auf Urlaub als auch Geschäftsreisenden zur Verfügung. Erst unter dem Namen „Carolando Motor Inn“ geführt, ging es später in den Besitz der Kette Hyatt über, firmierte unter dem Namen „Hyatt Orlando“, wie der dokumentarische Rundgang von „Bright Sun Films“ durch die verwaisten Hallen erläutert.

Doch dann kam der 11. September 2001 – und mit 9/11 crashte auch der Tourismus in den USA. Nach 30 Jahren als beliebter Zielort direkt vor den Toren von Disney World, blieben dem Hyatt Orlando plötzlich die Massen an Kunden aus. Einige Zeit fungierte es noch als Messezentrum, Ausstellungen und Conventions fanden dort statt. Doch nach Jahrzehnten als beliebtes Ziel schloss es 2012 für immer seine Pforten.

Noch heute steht das Florida Resort dort, wurde nicht abgerissen – es fällt langsam dem Zahn der Zeit anheim.