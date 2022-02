Rundfunkbeitrag-Änderung: Entfallende Erinnerung kann teuer enden – Der Rundfunkbeitrag kann auf verschiedene Weisen entrichtet werden, darunter etwa per Bankeinzug, aber auch Überweisungen sind möglich. Doch wer selbst überweist, nimmt dies oft erst nach einer Zahlungserinnerung vor. Alle drei Monate flattert vom Beitragsservice Post ins Haus – doch genau diese Erinnerungsschreiben mit den Zahlungsaufforderungen entfallen künftig. Das könnte teuer enden.

Darüber informiert ein Artikel von „morgenpost.de“, der sich dezidiert mit dem Thema auseinandersetzt. Demnach verzichtet der Beitragsservice auf die Schreiben, um seine Verwaltung zu schonen und dabei noch Portokosten einzusparen. Dadurch kann es für Nutzer, die sich bis dato auf die vier Erinnerungen im Jahr verlassen haben, bevor sie überweisen, teuer werden. Denn wie es weiter in dem Artikel heißt, muss die Überweisung fristgerecht innerhalb von vier Wochen erfolgen.

Wer das nicht vornimmt, muss mit einem Versäumniszuschlag rechnen.

Laut dem Artikel von „morgenpost.de“ beträgt dieser ein Prozent des ausstehenden Betrages – wenigstens also acht Euro. Sollte auch auf den Hinweis hin nicht gezahlt werden, folge als Nächstes eine Mahnung vom Beitragsservice, auf die wiederum ein Festsetzungsbescheid erfolgt. Diese kann weitere Gebühren enthalten: neben Säumniszuschlägen und der eigentlichen Rundfunkgebühr etwa auch potentielle Rücklastschriftforderungen eines Kreditinstituts.

46 Millionen Menschen in Deutschland zahlen den Rundfunkbeitrag – wie die Pressestelle des Beitragsservices „morgenpost.de“ zufolge erläutert, erhalten 5,5 Prozent dieser Beitragszahler bisher die einmalige Zahlungsaufforderung. Dies entfällt künftig. Dem Artikel zufolge ist das Vorgehen des Beitragsservices dabei legitim, auf Anfrage der Redaktion teilte die Behörde mit: „Der Rundfunkbeitrag ist qua Gesetz geschuldet, einer Zahlungsaufforderung bedarf es daher grundsätzlich nicht.“

Auch in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung sei eine einmalige Zahlungsaufforderung üblich.

Damit schließe man sich einer gängigen Praxis an. Viermal im Jahr wird der Rundfunkbeitrag fällig, stets zur Quartalsmitte, alle drei Monate jeweils am fünfzehnten. Beitragszahler erhalten nun laut Beitragsservice letztmalig eine Zahlungsaufforderung. Die Behörde betont in dem Schreiben auch, dass Beitragszahler ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen können, und rät dazu:

„Das Lastschriftverfahren ist die bequemste und sicherste Zahlungsweise. Das Ausfüllen von Überweisungsträgern entfällt und es ist ausgeschlossen, Zahlungen zu übersehen oder falsche Überweisungen zu tätigen.“ Neben einem vorausgeeilten Überweisungsträger ist auch ein QR-Code enthalten, mit dem man die Lastschrift über den Beitrag von 18,36 Euro monatlich beziehungsweise 55,08 Euro quartalsweise bequem via Mobilgerät ermöglichen kann.

