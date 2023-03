Rund 1.100 Stellen betroffen: Nächster Schuh-Gigant insolvent – In den letzten Wochen waren gleich mehrere namhafte Unternehmen nach krisenreichen Jahren in die Insolvenz geraten. Branchenvertretern zufolge steht es ohnehin insbesondere schlecht um den Schuhhandel in Deutschland. Im September letzten Jahres hatte man beim Schuh-Handel Goertz Insolvenz angemeldet, im Dezember war ihm der Fußbekleidungsgigant Deichmann gefolgt. Nun ist mit der Reno Schuhzentrum GmbH ein weiteres großes Unternehmen insolvent.

Dies geht aus einem Bericht von „Bild“ hervor, welcher sich auf die „Wirtschaftswoche“ beruft. Demnach wurde am 28. März 2023 ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Als vorläufiger Verwalter der Insolvenzgeschäfte wurde ein Jurist namens Immo Hamer von Valtier eingesetzt. Nach Deichmann gilt Reno als zweitgrößtes Unternehmen der deutschen Schuhverkaufsbranche.

Es umfasst europaweit rund 300 Filialen

Von der Insolvenz sind „Bild“ zufolge 1100 Arbeitsplätze betroffen. Dass die Lage alles andere als rosig ist, davon kündet auch die Webseite des Schuh-Riesen. Der Onlineshop sei demnach „derzeit nicht erreichbar“, zitiert das Nachrichtenportal. Ferner heißt es dort: „Wir bitten um Dein Verständnis und sind bald wieder mit Neuigkeiten für Dich da!“. Die „Wirtschaftswoche“ sprach mit Immo Hamer von Valtier, ließ sich von dem Insolvenzverwalter die Sachlage erläutern.

Von Valtier zufolge wolle man sich zunächst einen Überblick verschaffen, bevor es daran geht, „den Geschäftsbetrieb wieder in Gang zu bringen“. Den Mitarbeitern wolle man außerdem eine Perspektive ermöglichen. „Bild“ zufolge waren der Onlinehandel sowie das Vor-Ort-Geschäft von Reno im September 2022 in den Besitz eines neuen Eigentümers übergegangen.

Seinerzeit hatte das Unternehmen eine Pressemitteilung erlassen

Wörtlich führte man dort aus: „Bei der Transaktion der Reno Schuhcentrum GmbH mit ihren jeweiligen Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden alle Reno-Standorte in diesen Ländern sowie der Reno-Onlineshop an den Einzelhandelsspezialisten cm.sports GmbH sowie seinen Kooperationspartner GA Europe verkauft.“ Reno ist nicht das erste Unternehmen aus dem Schuhhandel, das in die Insolvenz muss.

Laut „Bild“-Artikel ist der Sektor generell in einer Verfassung, die bei dem Portal als „schlimm“ bezeichnet wird. So beruft man sich auf Aussagen von Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE) aus dem „RND“, welcher sich auf der Fachmesse „Shoes“ in Düsseldorf zur Sache geäußert hatte. Demnach sei 2022 jedes zehnte Schuhgeschäft in Deutschland geschlossen worden. Die Zahl der Schuhläden habe sich um 1.500 Geschäfte verringert, ganze 13 Prozent.

