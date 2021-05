RTL/ntv-Trendbarometer: Grüne und SPD verlieren, FDP legt zu – Im Vergleich zur Vorwoche hat sich in der neuen Ausgabe des Trendbarometers von RTL/ntv politisch etwas getan in Deutschland. Während die FDP mit einem Anstieg von zwei Prozentpunkten an die SPD heranrückt, büßen die Grünen weiterhin ein, auch wenn sie immer noch vor der Union liegen.

So zeigt das RTL/ntv-Trendbarometer im Detail, dass sowohl die Grünen als auch die SPD je einen Prozentpunkt verloren haben. Bis auf die eingangs erwähnte FDP blieben die Werte der anderen Parteien unverändert. Bei einer jetzigen Bundestagswahl würde die Reihenfolge der Parteien folgendermaßen aussehen:

Grüne 25 Prozent (Bundestagswahl 2017: 8,9 Prozent)

CDU/CSU 24 Prozent (Bundestagswahl 2017: 32,9 Prozent)

SPD 14 Prozent (Bundestagswahl 2017: 20,5 Prozent)

FDP 13 Prozent (Bundestagswahl 2017: 10,7 Prozent)

AfD 10 Prozent (Bundestagswahl 2017: 12,6 Prozent)

Linke 6 Prozent (Bundestagswahl 2017: 9,2 Prozent).

Insgesamt acht Prozent der Wähler würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden. Die Zahl der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt derweil bei 24 Prozent.

Bei einer jetzigen Wahl würden die Grünen mit rund 500.000 Stimmen mehr vor der Union liegen. Ebenfalls 500.000 Stimmen liegt die SPD noch vor der FDP. Derweil zeigt das Trendbarometer, dass der Stimmenzuwachs von zwei Prozentpunkten bei der FDP zu einem nicht unbeachtlichen Teil auf ehemalige Union-Wähler zurückzuführen ist. Demnach haben 39 Prozent der jetzigen FDP-Wähler im September 2017 noch die CDU/CSU gewählt.

Annalena Baerbock weiter vorne

Bezüglich der Kanzlerfrage steht Annalena Baerbock von den Grünen noch an der Spitze, auch wenn sie weiterhin an Zustimmung verliert. So kommt Baerbock trotz 2 Prozentpunkten Verlust aktuell noch auf 28 Prozent. Es folgen CDU-Vorsitzender Armin Laschet mit 18 Prozent sowie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit 14 Prozent.

Die Daten zu Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 18. bis 21. Mai 2021 erhoben. Datenbasis: 2004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte.

Quelle: n-tv.de